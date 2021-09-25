Apple не обманула насчет автономности iPhone 13 — модель Pro Max в смешанном тесте продержалась почти 10 часов
24 сентября Apple начала розничные продажи нового поколения смартфонов iPhone (13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max) в 30+ странах «первой волны» (Украина в него не попала). В первых обзорах западные СМИ и техно-блогеры особенно хвалили новинки за высокую автономность — Apple заметно увеличила емкость аккумуляторов, что положительно отразилось на времени автономной работы устройств. Это подтверждают и независимые тесты.
Еще раз об аккумуляторах iPhone 13
Специалисты iFixit и другие самоделкины уже выпустили свои отчеты о разборке новеньких iPhone, благодаря чему можно подтвердить данные о емкости их аккумуляторов.
- iPhone 13 mini — 2 406 мА·ч
- iPhone 13 — 3 227 мА·ч
- iPhone 13 Pro — 3 095 мА·ч
- iPhone 13 Pro Max — 4 352 мА·ч
Для сравнения, емкости аккумуляторов поколения iPhone 12:
- iPhone 12 mini — 2 227 мА·ч
- iPhone 12 — 2 815 мА·ч
- iPhone 12 Pro — 2 815 мА·ч
- iPhone 12 Pro Max — 3 687 мА·ч
Как видим, самую большую прибавку получила топовая модель iPhone 13 Pro Max, которая оснащается аккумулятором рекордной емкости 4 352 мА·ч. Низкая автономность была одним из главных недостатков 12 mini, и в новой модели Apple исправила этот недостаток, при этом сохранив миниатюрный дизайн. Что интересно, в этом поколении iPhone 13 Pro уступает обычному iPhone 13, хотя имеет экран с более высокой частотой обновления, дополнительное ядро GPU и больше камер.
Переходя к независимым тестам автономности — британский блогер Арун Мейни, более известный под ником Mrwhosetheboss, в своем традиционном смешанном тестировании (он поочередно запускал на всех смартфонах видеоролики, различные приложения и игры) получил следующие результаты:
- iPhone 13 Pro Max — 9 часов 52 минуты
- iPhone 13 Pro — 8 часов 17 минут
- iPhone 13 — 7 часов 45 минут
- iPhone 13 mini — 6 часов 26 минут
- iPhone 12 — 5 часов 54 минуты
- iPhone 11 — 4 часа 20 минут
- iPhone SE 2-го поколения — 3 часа 38 минут
Видео теста
В то же время Tom’s Guide по итогам собственного теста (веб-серфинг до полной разрядки с сотовым подключением 5G при яркости экрана 150 нит) получили следующие результаты:
На презентации Apple утверждала, что iPhone 13 mini и iPhone 13 Pro работают на 1,5 часа дольше предшественников, а iPhone 13 и iPhone 13 Pro Max — на 2,5 часа дольше. И, похоже, она не обманула.
Стоимость iPhone 13 mini в США начинается от 699 долларов, iPhone 13 — от 799 долларов, iPhone 13 Pro — от 999 долларов, iPhone 13 Pro Max — от 1099 долларов. В Украине официальные продажи iPhone 13 стартуют с 15 октября, но ориентировочные цены уже известны. С выходом новой линейки Apple также прекратила продажи iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, но оставила iPhone 12 и iPhone 12 mini, попутно снизив их цену на 100 долларов.