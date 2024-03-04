Новости Устройства 04.03.2024 в 09:13 comment views icon

Apple откажется от весеннего мероприятия и ограничится онлайн анонсами новых iPad и MacBook Air — Марк Гурман

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Ожидается, что в ближайшее время Apple выпустит несколько обновленных моделей своих устройств, включая планшеты iPad Pro и iPad Air, а также ноутбук MacBook Air с процессором M3. Однако оказывается, что компания не планирует проводить большое весеннее мероприятие для анонсов. Об этом сообщил эксперт по Apple Марк Гурман.

По его словам, компания «планирует анонсировать новые продукты на своем сайте с помощью серии онлайн-видео и маркетинговых кампаний». Если так, то уже 2 года подряд Apple пропускает весеннее мероприятие, причем в этом году ожидается особенно много новых устройств.

В каком бы формате ни проходили анонсы, слухи говорят, что они состоятся неизбежно. Гурман прогнозирует, что выпуск новых устройств состоится либо в этом, либо в следующем месяце. Гурман сообщает, что вместе с обновлением iPad Pro и новым 12,9-дюймовым iPad Air компания Apple также планирует анонсировать новые аксессуары Apple Pencil и Magic Keyboard. Также ожидается выпуск ноутбука MacBook Air с чипом M3 в 13-дюймовых и 15-дюймовых версиях.

В то же время некоторые утверждают, что анонсы новинок состоятся уже на этой неделе.

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Источник: Engadget

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