Apple откажется от весеннего мероприятия и ограничится онлайн анонсами новых iPad и MacBook Air — Марк Гурман

Ожидается, что в ближайшее время Apple выпустит несколько обновленных моделей своих устройств, включая планшеты iPad Pro и iPad Air, а также ноутбук MacBook Air с процессором M3. Однако оказывается, что компания не планирует проводить большое весеннее мероприятие для анонсов. Об этом сообщил эксперт по Apple Марк Гурман.

По его словам, компания «планирует анонсировать новые продукты на своем сайте с помощью серии онлайн-видео и маркетинговых кампаний». Если так, то уже 2 года подряд Apple пропускает весеннее мероприятие, причем в этом году ожидается особенно много новых устройств.

В каком бы формате ни проходили анонсы, слухи говорят, что они состоятся неизбежно. Гурман прогнозирует, что выпуск новых устройств состоится либо в этом, либо в следующем месяце. Гурман сообщает, что вместе с обновлением iPad Pro и новым 12,9-дюймовым iPad Air компания Apple также планирует анонсировать новые аксессуары Apple Pencil и Magic Keyboard. Также ожидается выпуск ноутбука MacBook Air с чипом M3 в 13-дюймовых и 15-дюймовых версиях.

Apple is expected to announce new products this week!

What to expect:

— OLED iPad Pros

— New iPad Airs (including new 12.9” size)

— M3 MacBook Airs

— Redesigned Magic Keyboard for iPad

— Apple Pencil (3rd gen)

— New iPhone cases and Apple Watch bands

Uncertain:

— Spring iPhone… pic.twitter.com/tWSaEuArMW

— Apple Hub (@theapplehub) March 3, 2024