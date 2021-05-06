Arrival и Uber совместно разработают доступный электромобиль Arrival Car для сервиса такси — его представят до конца года и запустят в производство в 2023 году





Компании Arrival и Uber объявили о заключении стратегического партнерства на ключевых рынках, включая Европу и США, в рамках которого будет разработан специализированный электромобиль для служб такси. Новинка Arrival Car будет создаваться при непосредственном участии реальных водителей Uber, которые смогут высказать практические пожелания к конструкции, чтобы сделать процесс перевозки более комфортным как для пассажиров, так и для водителя.

По данным компании, типичный автомобиль в сервисе Uber проезжает порядка 45-50 тыс. км в год, тогда как среднестатистический автомобиль обычного водителя только 12 тыс. км. Именно поэтому Arrival Car должен быть более удобным, комфортным и безопасным, чем обычный автомобиль. Судя по фото, новинка получит диван на заднем ряду, панорамную крышу и минималистичное место водителя в стиле Tesla.

Помимо всего прочего новый электромобиль должен быть достаточно доступным для того, чтобы водители сервиса могли себе позволить его покупку или аренду. Партнеры ожидают, что финальный дизайн Arrival Car будет продемонстрирован широкой публике до конца текущего года, а серийное производство стартует в третьем квартале 2023 года.

В Uber отметили, что в данный момент по всему миру сервис подключил порядка 30 млн водителей. Соответственно, перевод такого количества автомобилей на «зеленые» модели способен заметно уменьшить вредные выбросы и улучшить экологию больших городов. В компании ранее обещали полностью перейти на экологически чистые электромобили в Лондоне к 2025 году и в Европе и Северной Америке — к 2030 году.

В итоге электромобиль для служб такси Arrival Car присоединится к другим продуктам компании, включая пассажирский электробус Arrival Bus и грузовой электрофургон Arrival Van, чтобы сделать города будущего более экологичными, а воздух в них — более чистым.

Источник: TechCrunch, Arrival