Hyundai и Kia инвестировали 100 млн евро в стартап Arrival, чтобы совместно разработать электрические минивэны для служб доставки, каршеринга и такси

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Южнокорейские автопроизводители Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation инвестировали 100 млн евро в британский стартап Arrival, который разрабатывает электрические фургоны для служб доставки Royal Mail и UPS.

В рамках сотрудничества партнеры хотят разработать электрические минивэны малого и среднего класса под брендами Hyundai и Kia, которые можно будет использовать для служб доставки, райдшеринга и перевозки пассажиров. Стартап Arrival уже располагает модульной электрической платформой Generation 2.0 типа «skateboard», которую можно масштабировать на целый модельный ряд подобных устройств.

Партнерство позволит Hyundai и Kia удовлетворить быстро растущий в Европе спрос на экологичные коммерческие автомобили, а также ускорить «электрификацию» данных брендов. Соглашение об инвестировании было подписано в штаб-квартире компании Hyundai Motor Group в Сеуле, при этом Hyundai вложил €80 млн, а Kia — €20 млн.

Отметим, что в середине 2019 года Hyundai и Kia инвестировали $90 млн в хорватского производителя электромобилей Rimac, партнеры собираются представить плоды своего сотрудничества уже в текущем году.

В свою очередь, основанный в 2015 году стартап Arrival со штаб-квартирой в Лондоне, R&D-центрами и производственными линиями в США, Германии, Великобритании, Израиле и штатом 800 человек уже сотрудничает на правах пилотных программ с рядом логистических компаний в Европе. Серийное производство электроминивэна компании запланировано на 2021 год.

Источник: Hyundai Motor Group