



Компания ASRock Industrial подготовила к выпуску три новые компьютерные системы форм-фактора UCFF (Ultra Compact Form Factor) в рамках линейки 4×4 BOX-4000. В этих системах используются новейшие APU AMD Ryzen серии 4000U с TDP от 10 Вт до 25 Вт. Если первое поколение подобных систем 4×4 BOX было предназначено для рынка встраиваемых систем (цифровые вывески, киоски, тонкие клиенты и другие встраиваемые приложения), то устройства второго поколения кроме этих сфер также могут применяться и для вычислений общего назначения.

Системы второго поколения 4×4 BOX-4000 получила более компактные размеры (110×117,5×47,85 мм), но большую массу (прирост на 300 г – до 1 кг) по сравнению с предшественниками. Устройства содержат процессоры AMD Ryzen 4000U, два слота DDR4 SO-DIMM для установки модулей оперативной памяти DDR4-3200 (поддерживается до 64 ГБ ОЗУ), коннекторы для установки двух накопителей M.2-2280 PCIe x4 и 2,5-дюймового SATA. Каждая система поддерживает возможность подключения двух сетевых интерфейсов, до четырёх мониторов с разрешением 4K (в том числе два дисплея чрез фронтальные разъёмы USB Type-C), высокоскоростную беспроводную связь Wi-Fi 6. Системы рассчитаны на работу при температуре окружающей среды до 40 градусов Цельсия и оснащены модулем TPM. Для снабжения устройств энергией служит внешний блок питания мощностью 90 Вт. Подробные технические характеристики новинок представлены в следующей таблице.

Модель 4X4 BOX-4800U 4X4 BOX-4500U 4X4 BOX-4300U Процессор AMD Ryzen 7 4800U

8 ядер/16 потоков

1,8-4,2 ГГц

10-25 Вт (15 Вт) AMD Ryzen 5 4500U

6 ядер/6 потоков

2,3-4,0 ГГц

10-25 Вт (15 Вт) AMD Ryzen 3 4300U

4 ядра/4 потока

2,7-3,7 ГГц

10-25 Вт (15 Вт) GPU AMD Radeon RX Vega 8 Graphics @ 1,75 ГГц AMD Radeon RX Vega 6 Graphics @ 1,5 ГГц AMD Radeon RX Vega 5 Graphics @ 1,4 ГГц ОЗУ Два слота DDR4 SO-DIMM

До 64 ГБ DDR4-3200 в двухканальном режиме Материнская плата Собственная Хранилище SSD M.2-2280 (PCIe x4 или SATA) DFF 1 × 2,5 дюйма/7,5 мм SATA 6 Гбит/с Беспроводные модули Intel Wi-Fi 6 AX200

2×2 802.11ax Wi-Fi + Bluetooth Ethernet 1 × GbE порт (Realtek RTL8111FPV)

1 × 2.5 GbE порт (Realtek RTL8125BG) USB Фронтальная панель 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A

2 × USB 3.2 Gen 2 Type-C Задняя панель 2 × USB 2.0 Type-A Интерфейсы дисплея 1 × DisplayPort 1.2a

1 × HDMI 2.0a

2 × DisplayPort 1.2a (Type-C) Аудио 1 × 3.5mm audio jack (Realtek ALC233) Размеры Длина: 117,5 мм

Ширина: 110 мм

Высота: 47,85 мм

Фактически, новые устройства оказались более функциональными по сравнению с решениями Intel NUC при таком же форм-факторе исполнения.

Цена новых UCFF систем ASRock Industrial 4×4 BOX-4000 пока не сообщается.

Источник: anandtech