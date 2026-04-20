ASRock представила новую модификацию памяти HUDIMM для бюджетных ПК

ASRock представила новую модификацию ОЗУ HUDIMM на фоне подорожания памяти и других компонентов.





Совместно с Intel и TeamGroup ASRock представила новый стандарт памяти Half Unbuffered DIMM (HUDIMM) для десктопных ПК и HSODIMM для ноутбуков и мини-ПК. Этот стандарт использует лишь один 32-битный подканал вместо двух, предусмотренных стандартом DDR5.

Это вдвое уменьшает пропускную способность и плотность ОЗУ, однако позволяет создавать более дешевые модули. Сейчас ASRock совместно с TeamGroup уже начала производство этих модулей, которые работают на материнских платах Intel серий 600, 700 и 800.

— ASRock (@ASRockInfo) April 17, 2026





Производители ориентируются на бюджетные ПК, которые не требуют максимальной производительности или большого объема памяти. В ASRock отмечают, что двухканальный режим 2×32-бит выгоден для высокопроизводительных модулей DIMM, однако не так практичен для современного рынка ПК.

Тем не менее на уровне BIOS HUDIMM поддерживает двухканальный режим. Это позволит комбинировать различные модули DDR5 RAM для преодоления ограничений одноканального режима и более высокой пропускной способности. Например, модуль HUDIMM на 8 ГБ вместе с модулем UDIMM на 16 ГБ будет работать в полноценном двухканальном режиме с как минимум тремя активными 32-битными подканалами. Такая конфигурация на 24 ГБ обеспечивает, вероятно, лучшую пропускную способность чем один модуль на 24 ГБ с двумя 32-битными подканалами, производство которого в любом случае было бы дороже.

ASRock при этом указывает на задержку в 90 нс, что по современным стандартам считается довольно высоким показателем. Впоследствии ASUS продемонстрировала поддержку HUDIMM DDR5 на материнской плате ROG Maximum Z890 Apex.

Сотрудник отдела исследований и разработок использовал две обычные планки DDR5 по 24 ГБ и просто заклеил скотчем половину контактов, фактически отключив половину микросхем. Таким образом вместо 48 ГБ BIOS показывал лишь 24 ГБ. Поддержка ASUS этого стандарта приведет к общему производственному тренду и позволит поставлять на рынок DDR5 по доступной цене.

Ранее мы писали, что компания V-Color готовится выпустить комплект памяти DDR5 с одним модулем DIMM и заглушкой с RGB-подсветкой вместо второго. Еще несколько лет назад оперативная память и SSD были самым простым способом оживить ПК без больших затрат. Сейчас все иначе: иногда комплект ОЗУ или быстрый накопитель стоит как видеокарта среднего класса.

Источник: Tom»s Hardware; Wccftech