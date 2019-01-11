ASRock показала первый в мире компьютер формата Mini STX с чипом APU Ryzen

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На выставке потребительской электроники CES 2019 компания ASRock продемонстрировала первый в мире компактный компьютер в форм-факторе Mini STX, оснащённый гибридным процессором APU AMD Ryzen. Новинка получила название DeskMini A300.

Устройство занимает объём всего 1,9 литра. Внутри размещается материнская плата на базе набора системной логики AMD A300, которая поддерживает процессоры линеек AMD Ryzen (Raven Ridge) и A-Series Bristol Ridge с показателем TDP до 65 Вт. Однако компьютер не оснащён собственной системой охлаждения, потому потенциальным покупателям предстоит самостоятельно заняться поиском кулера высотой не более 45 мм.

Материнская плата содержит два слота DDR4 SO-DIMM и позволяет устанавливать до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2400 или DDR4-2933. Также имеется два слота для подключения твердотельных накопителей M.2-2280, а в корпусе доступны два отсека для установки 2,5-дюймовых накопителей. При этом поддерживается возможность создания массивов RAID 0 и 1. Поддержка графических карт формата MXM не предусмотрена, так что предстоит полагаться только на интегрированное в процессор графическое решение. Для подключения мониторов доступны видео выходы DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 и D-Sub. Среди прочих проводных интерфейсов упоминаются гигабитный сетевой порт, два разъёма USB 3.1 Gen 1 Type-A, один порт USB Type-C и один порт USB 2.0 Type-A. Также на плате имеется слот M.2-2230 для установки модуля Wi-Fi/Bluetooth. Для снабжения системы энергией применяется внешний блок питания мощностью 120 Вт.

Информация о сроках начала продаж и цене компактного компьютера ASRock DeskMini A300 пока не сообщается.

Источник: techpowerup