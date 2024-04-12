Астрономы впервые увидели радугу за пределами Солнечной системы — возле далекой «адской планеты»

Речь идет об экзопланете WASP-76 b, которая порадовала исследователей ярким световым шоу, более известным как «глория» — до сих пор его наблюдали лишь в пределах Солнечной системы.

Адская планета

WASP-76 b расположена примерно в 637 световых годах от Земли и впервые была обнаружена в 2013 году. Предполагают, что планета, которая составляет около 90% массы Юпитера (но где-то вдвое шире), в прошлом уничтожила своего соседа размером с Меркурий. Также WASP-76 находится чрезвычайно близко к своей звезде — один оборот вокруг нее занимает 1,8 дня.

В 2020 году исследователи обнаружили, что планета приливно заблокирована, то есть одна сторона всегда повернута к родной звезде (так же как Луна повернута к Земле). В результате температуры освещенной стороны достигают 2400 °C (поэтому планета и адская), тогда как темная — холоднее. Эта незначительная разница приводит к тому, что такие металлы, как железо, могут испаряться на светлой стороне, а затем конденсироваться в виде дождя на темной стороне.

Яркое пятно

В новой статье, опубликованной в начале апреля в журнале Astronomy & Astrophysics (через Live Science), исследователи анализировали новые данные о WASP-76 b, собранные несколькими космическими аппаратами (включая спутник ESA «Хеопс»). В конце концов вдоль восточного края экзопланеты на границе, где встречаются постоянные день и ночь, было обнаружено странное яркое пятно света.

Исследователи предполагают, что это яркое пятно может быть глорией — редким оптическим явлением, которое можно увидеть на Земле и которое обычно состоит из концентрических радужных колец, образующих гигантский круг.

На Земле глории образуются, когда солнечный свет проникает сквозь небольшие отверстия между молекулами воды в облаках или тумане, из-за чего преломляется и разделяется на отдельные волны. Подобным образом работают радуги — за исключением того, что свет искривляется из-за дифракции (то есть когда свет изгибается вокруг препятствия вместо преломления, или когда свет изгибается при прохождении через различные среды).

«Необходимы специфические условия», — говорит ведущий автор исследования Оливье Деманжон, астроном из Института астрофизики и космических наук Португалии. «Частицы атмосферы должны иметь близкую к идеальной сферическую форму, быть полностью однородными и достаточно стабильными».

Ну и также свою роль играет правильная ориентация наблюдателя. Вполне возможно, что при подобных условиях эффект можно увидеть на других планетах (ранее астрономы наблюдали глорию на Венере).

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