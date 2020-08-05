ASUS анонсировала 43-дюймовый геймерский монитор 4K с поддержкой кадровой частоты 120 Гц и сертификацией HDMI 2.1

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ASUS сегодня анонсировала в рамках своего бренда Republic of Gamers (ROG) новый геймерский 43-дюймовый монитор 4K с поддержкой кадровой частоты 120 Гц и сертификацией HDMI 2.1. Анонс — сугубо номинальный, у грядущей новинки пока нет собственного имени, да и параметры ASUS не раскрыла.

В то же время производитель называет будущий монитор первым таким продуктом, получившим сертификацию HDMI 2.1, добавляя, что устройство прошло все тесты на соответствие требованиям стандарта ведущей независимой лаборатории Allion Labs.

Будущий 43-дюймовый дисплей ASUS ROG отлично подойдет не только требовательным «ПК-боярам», но и консольным геймерам, в особенности владельцам грядущих консолей Xbox Series X и Sony PlayStation 5 — обе, как известно, поддерживают интерфейс HDMI 2.1.

Финальная спецификация стандарта High Definition Multimedia Interface 2.1 была утверждена еще в конце 2017 года. Интерфейс HDMI 2.1 обеспечивает пропускную способность 48 Гбит/с, позволяя транслировать 4К-сигнал при 120 кадрах в секунду или 8К-ри 60 fps. Также он обеспечивает поддержку технологий Variable Refresh Rate (VRR) и Quick Frame Transport (QFT)

Наряду с 43-дюймовой моделью будут доступны и версии с меньшей диагональю экрана — 27 и 32 дюйма.

Ожидается, что этот монитор поступит в продажу к концу года аккурат к выходу nextgen-консолей. Данных о цене тоже нет, но дешевым такой монитор совершенно точно не будет.

Источник: Videocardz