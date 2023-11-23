Новости Устройства 23.11.2023 в 10:33 comment views icon

ASUS анонсировала видеокарту Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD со слотом M.2 для NVMe-накопителя

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Юрій Орос

Автор новин

ASUS анонсировала Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD – первую в мире видеокарту, оснащенную слотом M.2 для NVMe-накопителя.

По своей сути эта видеокарта предлагает те же функции, что и обычная ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti с 8 ГБ видеопамяти: RT-ядра третьего поколения и тензорные ядра четвертого поколения с поддержкой технологий DLSS 3.5 и Frame Generation, призванные обеспечивать трассировку лучей в реальном времени. Созданная в формфакторе толщиной 2,5 слота с одним 8-контактным разъемом питания PCIe, видеокарта Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD способна стать частью практически любой сборки.

Уникальная особенность Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD – слот M.2 в специальном вырезе на обратной стороне видеокарты, предназначенный для установки SSD-накопителя NVMe типоразмера 2280. Согласно словам производителя, это первая видеокарта потребительского класса, которая предлагает такой встроенный слот.

ASUS анонсировала видеокарту Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD со слотом M.2 для NVMe-накопителя

Несмотря на то, что RTX 4060 Ti является графическим процессором, совместимым с шиной стандарта PCIe 4.0, если и материнская плата и накопитель NVMe в системе поддерживают стандарт PCIe 5.0, накопитель будет работать на полной скорости PCIe 5.0. Поэтому ASUS рекомендует устанавливать Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD в верхний слот PCIe материнской платы, который обменивается данными с процессором направления.

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Установка накопителя SSD в слот видеокарты должна предоставить пользователям дополнительные преимущества из-за того, что Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD оснащен двумя мощными вентиляторами Axial-Tech, обеспечивающими эффективное охлаждение видеокарты во время игры – эти вентиляторы будут снижать и рабочую температуру M.2-накопителя. Видеокарта содержит термопрокладку для слота M.2, позволяющую полноценно использовать радиатор видеокарты для отвода тепла от накопителя.

По результатам тестирования ASUS, при подключении накопителя к Dual GeForce RTX 4060 Ti рабочая температура SSD может быть на 40% ниже по сравнению с обычным подключением накопителя к слоту материнской платы.

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ASUS анонсувала відеокарту Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD

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Максим Арсенюк

Compositing Artist, Freelance

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