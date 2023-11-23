ASUS анонсировала видеокарту Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD со слотом M.2 для NVMe-накопителя

ASUS анонсировала Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD – первую в мире видеокарту, оснащенную слотом M.2 для NVMe-накопителя.

По своей сути эта видеокарта предлагает те же функции, что и обычная ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti с 8 ГБ видеопамяти: RT-ядра третьего поколения и тензорные ядра четвертого поколения с поддержкой технологий DLSS 3.5 и Frame Generation, призванные обеспечивать трассировку лучей в реальном времени. Созданная в формфакторе толщиной 2,5 слота с одним 8-контактным разъемом питания PCIe, видеокарта Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD способна стать частью практически любой сборки.

Уникальная особенность Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD – слот M.2 в специальном вырезе на обратной стороне видеокарты, предназначенный для установки SSD-накопителя NVMe типоразмера 2280. Согласно словам производителя, это первая видеокарта потребительского класса, которая предлагает такой встроенный слот.

Несмотря на то, что RTX 4060 Ti является графическим процессором, совместимым с шиной стандарта PCIe 4.0, если и материнская плата и накопитель NVMe в системе поддерживают стандарт PCIe 5.0, накопитель будет работать на полной скорости PCIe 5.0. Поэтому ASUS рекомендует устанавливать Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD в верхний слот PCIe материнской платы, который обменивается данными с процессором направления.

Установка накопителя SSD в слот видеокарты должна предоставить пользователям дополнительные преимущества из-за того, что Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD оснащен двумя мощными вентиляторами Axial-Tech, обеспечивающими эффективное охлаждение видеокарты во время игры – эти вентиляторы будут снижать и рабочую температуру M.2-накопителя. Видеокарта содержит термопрокладку для слота M.2, позволяющую полноценно использовать радиатор видеокарты для отвода тепла от накопителя.

По результатам тестирования ASUS, при подключении накопителя к Dual GeForce RTX 4060 Ti рабочая температура SSD может быть на 40% ниже по сравнению с обычным подключением накопителя к слоту материнской платы.