ASUS открыла предзаказ в Украине на Zenbook DUO — ноутбука с двумя OLED-экранами и съемной клавиатурой

ASUS объявляет о доступности предзаказа Zenbook DUO (2024) UX8406, первого в мире ультрапортативного ноутбука, оснащенного двумя 14-дюймовыми OLED-сенсорными экранами с разрешением до 3K и частотой обновления 120 Гц. Устройство со съемной полноразмерной Bluetooth-клавиатурой предлагает универсальность в отношении способов использования.

Zenbook DUO представляет собой ноутбук класса Intel Evo Edition в легком корпусе массой 1,35 кг. Два полноразмерных OLED-дисплея ASUS Lumina OLED с разрешением до 3K, частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 16:10 соединены между собой шарниром с углом раскрытия до 180°. Это позволяет расширить рабочее пространство, превратив дисплеи в большой 19,8-дюймовый монитор, который можно использовать в вертикальной и горизонтальной ориентациях в нескольких режимах — ноутбук, два экрана, настольный ПК, совместная работа — под управлением программного обеспечения ASUS ScreenXpert. Клавиатуру со встроенным аккумулятором можно отсоединить, или же разместить на нижнем дисплее, превратив в рабочую панель на традиционный ноутбук.

Zenbook DUO оснащен процессором Intel Ultra 9 с интегрированным нейронным процессором для ускорения ИИ-вычислений, до 32 ГБ памяти LPDDR5x, твердотельным накопителем PCIe 4.0 емкостью до 2 ТБ, аккумулятором на 75 Вт*ч, а также аудиосистемой с поддержкой технологии Dolby Atmos.

Дисплеи ASUS Lumina OLED прошли сертификацию Dolby Vision и Pantone Validated, они воспроизводят 100% оттенков цветового пространства кинематографического уровня DCI-P3 и имеют сертификат VESA DisplayHDR True Black 500, который подтверждает способность воспроизводить самые глубокие темные оттенки. Сенсорный интерфейс обоих дисплеев поддерживает высокоточный стилус ASUS Pen с 4096 уровнями нажатия, а встроенное программное обеспечение ScreenXpert позволяет интуитивно управлять устройством с помощью простых жестов: пользователи могут запускать виртуальную клавиатуру, разворачивать окно и делать многое другое.

Ноутбук Zenbook DUO поставляется с тихой полноразмерной Bluetooth-клавиатурой ASUS ErgoSense, содержащей встроенный тачпад.

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Zenbook DUO предлагает широкий набор портов: два Thunderbolt™ 4, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1 (TMDS) и удобный 3,5-мм аудиоразъем.

Доступность и цена

Ноутбук ASUS Zenbook DUO (2024) с процессором Intel® Core Ultra 9 185H, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD емкостью 2 ТБ ожидается в Украине в начале марта по рекомендованной цене 108 499 грн. Устройство комплектуется Bluetooth-клавиатурой, на которой присутствуют символы только украинской и английской раскладок. Уже сейчас ноутбук можно предзаказать у украинских ритейлеров, а также в онлайн-магазине ASUS Украина. Каждый пользователь, который оформит предзаказ, получает в подарок современный маршрутизатор ASUS RT-AX58U.

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