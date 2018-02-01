ASUS подтвердила анонс новых смартфонов ZenFone 5 на выставке MWC 2018 27 февраля

Сегодня мы уже узнали дату анонса нового флагманского смартфона серии Huawei P, а теперь можно вписать в календарь еще одну более близкую дату. Компания ASUS только что подтвердила, что анонс новых смартфонов линейки ZenFone 5 состоится в рамках MWC 2018, которая стартует в Барселоне в конце этого месяца. Мероприятие, на котором будут представлены новинки, пройдет 27 февраля.

Еще осенью прошлого года исполнительный директор компании ASUS Джерри Шен пообещал выпустить пятое поколение смартфонов Zenfone раньше обычного – в марте 2018 года. Напомним, первые модели линейки ZenFone 4 вышли в августе-сентябре 2017 года.

Пока что особых подробностей о грядущих новинках нет. Отметим лишь, что в начале этого месяца в сети были замечены две новые модели – ASUS ZenFone 5 Lite и ASUS ZenFone 5 Max. Но до мероприятия еще почти целый месяц и наверняка к 27 февраля у нас будет больше информации об устройствах.

Источник: Asus (Twitter)