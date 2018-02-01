27 марта в Париже Huawei покажет свой новый флагманский смартфон имиджевой серии P

Какое именно название компания Huawei в конечном итоге выберет для своего нового флагманского смартфона мы пока не знаем (если что, на заглавном фото – нынешняя модель Huawei P10). Новинка может выйти на рынок под именем Huawei P11, а может дебютировать как Huawei P20. Также возможно, что в разных странах устройство выйдет под разными названиями. Но зато теперь мы знаем, когда точно состоится анонс нового флагмана китайского производителя. Соответствующее мероприятие намечено на 27 марта, оно пройдет в Париже. То есть, да, как и ожидалось, Huawei пропустит MWC 2018 и анонсирует флагман позже.

Ожидается, что линейка флагманских смартфонов Huawei P нового поколения будет представлена тремя моделями – P11 (или P20), P11 Plus (P20 Plus) и P11 Lite (P20 Lite). Причем все они должны получить тройную основную камеру. Впрочем, на фоне слухов о готовящемся смартфоне Nokia 10 с «пятерной» основной камерой, тройная кажется уже не такой диковинной. Также можно вспомнить более ранние сообщения о модели P11/P20 Pro, выделяющейся еще более вытянутым вверх дисплеем с соотношением сторон 19:9 и вырезом в верхней части, как у iPhone X.

С большой долей вероятности можно предположить, что все новые Huawei P, разве что за исключением модели lite, получат флагманскую SoC Kirin 970, ключевой особенностью которой является аппаратная поддержка приложений искусственного интеллекта (ИИ) благодаря специализированному нейронному процессору. На этой же платформе ранее вышли модели Mate 10 и Mate 10 Pro, а также топовый Honor View 10.

Источник: GSM Arena