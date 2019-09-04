ASUS представила часы VivoWatch SP с датчиками для снятия ЭКГ и измерения уровня кислорода в крови





ASUS нельзя в полной мере причислить к производителям смарт-часов. Раньше у компании была линейка носимых устройств ZenWatch, а сейчас остались только VivoWatch, которые и умными часами-то назвать можно с большой натяжкой. В преддверии выставки IFA 2019 тайваньский производитель представил VivoWatch SP – гаджет, совмещающий в себе функции умных часов и фитнес-трекера.

Основное предназначение VivoWatch SP – мониторинг состояния здоровья. Устройство оборудовано датчиками для снятия ЭКГ (медицинского класса), измерения уровня кислорода в крови и частоты сердечных сокращений (ЧСС). В отличие от предыдущих часов VivoWatch BP, которые выглядели, мягко говоря, не лучшим образом, новая модель смотрится хорошо и поддерживает стандартные ремешки 22 мм. На этот раз электрод ЭКГ-датчика перенесли на боковую грань, и это более правильное решение – в VivoWatch BP он находился слева от дисплея.

VivoWatch SP позволяют отслеживать пульс, уровень стресса и кровяного давления. В ASUS утверждают, что устройство теперь является «интеллектуальным гаджетом для здоровья, который способен предотвратить гипертонию и сердечные заболевания». Производитель заявляет, что на прохождение каждого из тестов потребуется от 15 до 20 секунд. Данные передаются и сохраняются в фирменном приложении, которое по мере того, как долго вы носите часы, будет давать советы по здоровому образу жизни.

Данная модель оснащена GPS-модулем, альтиметром и подходит для занятий спортом. Гаджет обладает всеми основными фитнес-функциями: умеет отслеживать активность пользователя, считает шаги, калории, показывает пройденное расстояние и скорость, контролирует темп и так далее. Мониторинг сна – ещё одна ключевая особенность устройства, но теперь с акцентом на уровень насыщения крови кислородом. По сути, устройство будет следить за этим, пока вы спите и предупреждать о нехватке кислорода в крови.

VivoWatch SP фактически нельзя отнести к категории умных часов, тем не менее у них есть функция уведомления о звонках и сообщениях посредством Bluetooth-соединения со смартфоном. Но на многое надеяться не стоит, поскольку устройство работает под управлением собственной операционной системы. Благодаря энергоэффективному процессору и трансфлективному дисплею время автономной работы VivoWatch SP составляет 14 дней при условии использования GPS и до шести измерений ЭКГ в день. Часы поступят в продажу до конца этого года, о цене пока не сообщается.

Источник: Engadget