Новые умные часы ASUS VivoWatch BP умеют измерять кровяное давление, сердечный ритм и работают от одного заряда 28 дней

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Компания ASUS представила сегодня новые умные часы ASUS VivoWatch BP, которые умеют определять не только сердечный ритм, но и кровяное давление и даже уровень стресса.

Отметим, что часы оснащены сразу двумя типами сенсоров: ECG (electrocardiographic) и PPG (photoplethysmographic), которые работают одновременно, увеличивая точность измерений. Для определения давления часам достаточно 15 секунд. При этом по данным производителя, часы ASUS VivoWatch BP на 70% меньше и на 50% легче, чем типичный медицинский кардиомонитор с аналогичной функциональностью (к примеру, Omron HeartGuide).

Часы оснащаются не самым крупным дисплеем, который вдобавок размещен не по центру фронтальной панели из-за сенсоров слева от него. Использование специальной энергоэффективной матрицы позволило обеспечить автономность от одного заряда на уровне 28 дней, но не самым лучшим образом повлияло на качество изображения.

Кстати, благодаря встроенному GPS умные часы позволяют записывать точный трек маршрута, а также делиться с членами семьи своим текущим местоположением, что может быть полезно в качестве меры безопасности для любителей пробежек и людей старшего возраста.

Помимо давления, часы ASUS VivoWatch BP способны измерить и записать в память все, что обычно умеют делать умные часы и фитнес-браслеты: количество пройденных шагов, сердечный ритм, качество сна, уровень стресса и т.д. Для передачи данных на смартфон используется фирменное приложение, которое после анализа результатов жизнедеятельности способно выдавать владельцу персонифицированные советы на тему здорового образа жизни благодаря технологии ASUS HealthAI.

Умные часы ASUS VivoWatch BP поступят на рынки Европы и Азии летом текущего года по цене $169, а вот выход на рынок Северной Америки задерживается до следующего года из-за отсутствия одобрения модели министерством здравоохранения США.

Источник: ASUS