Новости Технологии 10.05.2024 в 13:07 comment views icon

ASUS представляет ROG Ally X — портативная консоль избавилась от главных недостатков и выйдет 2 июня

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Андрей Русанов

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В портативной консоли The Next ROG Ally, или ASUS ROG Ally X, компания сделала попытку избавиться от всех недостатков, на которые сетовали пользователи. При этом консоль не получила существенного улучшения характеристик и не будет называться ROG Ally 2.

Основное улучшение — аккумулятор. ASUS оснастила консоль батареей, большей на 40%. Компания не предоставляет точных данных по емкости, но говорит, что геймеры, которые ожидают около 3 часов игрового процесса, по сравнению с 1,5 часами автономной работы оригинальной версии, не должны быть разочарованы.

The Next ROG Ally, або ASUS ROG Ally X

Также ASUS ROG Ally X будет поддерживать накопители M.2 2280 SSD, что должно упростить обновление. Ранее некоторые энтузиасты даже приспосабливали обычные SSD к консоли, теперь для этого не понадобится аппаратная модификация. Изменения в отношении батареи и накопителя могут свидетельствовать о том, что консоль может быть больше, но данных о размерах нет — известно лишь, что консоль станет тяжелее.

Система получит более 16 ГБ оперативной памяти, ASUS не говорит сколько именно и не предоставляет данных о скорости. Слот для SD-карты был перемещен дальше от вентиляционного отверстия. ASUS не признала проблем с температурой, скорее, изменения были продиктованы обновленной системной платой и дизайном. Устройство также будет легче ремонтировать — конструкция джойстиков была улучшена. Еще одно «существенное» улучшение — черный цвет.

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Процессор Ryzen Z1 Extreme и экран 7″ с частотой обновления 48-120 Гц не претерпели изменений, поэтому пользователи смогут рассчитывать на ту же производительность и качество изображения. Точная цена неизвестна, но ASUS ROG Ally X будет дороже предыдущей модели. Консоль выйдет 2 июня.

В консоль ASUS ROG Ally установили SSD на 4 ТБ – модификация очень простая

Источник: The Verge

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