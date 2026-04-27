Valve добавила в бета-версию Steamworks два новых раздела со статистикой специально для разработчиков игр, получивших статус Steam Deck Verified.

Первый — график средней частоты кадров (FPS) за последние 30 дней. Второй — результаты опросов игроков о соответствии игры задекларированному статусу.

Оба инструмента работают исключительно на основе добровольного участия пользователей — данные собираются только с тех, кто дал согласие на участие в статистике Steam. Текущая реализация охватывает только игры со статусом Verified, но Valve уже подтвердила планы расширить функцию на категорию Playable. В будущем к графикам добавят данные об отклонении FPS для каждой даты.

Опрос игроков появляется после не менее 10 минут игры и спрашивает, согласен ли пользователь с присвоенным игре статусом Steam Deck Verified. В случае несогласия предлагается указать причину: проблемы с управлением, читабельностью интерфейса, производительностью, стабильностью или другие. Эти результаты вместе с графиком FPS позволяют разработчикам отслеживать, действительно ли их патчи улучшают опыт на устройстве.

Программа Steam Deck Verified разделяет игры на четыре категории. Verified означает, что игра прошла все проверки. Playable — работает с определенными оговорками, например мелким текстом. Unsupported — чаще всего из-за несовместимости античита с Linux. Unknown — игра еще не прошла проверку. Каждая категория отображается непосредственно в магазине Steam.

Проверка ведется по четырем критериям: поддержка геймпада с правильными иконками, корректное отображение на экране устройства, отсутствие предупреждений о несовместимости и поддержка Proton — слоя совместимости, позволяющего запускать Windows-игры на SteamOS (Linux).

Пока новая статистика доступна только разработчикам, но Windows Central отмечает очевидный следующий шаг: сделать эти данные публичными. Такой шаг позволил бы покупателям еще до приобретения видеть реальный FPS конкретной игры на Steam Deck, а не полагаться только на категорию совместимости.

Источник: Windows Central