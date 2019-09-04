ASUS ProArt PA32UCG — профессиональный монитор с рекордной яркостью 1600 кд/м2, поддержкой трёх стандартов HDR и цветовых пространств

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Компания ASUS продемонстрировала новый монитор ProArt PA32UCG, ориентированных на профессиональных создателей контента. Как отмечает производитель, это первый профессиональный дисплей с разрешением 4K, который предлагает комбинацию максимальной яркости в 1600 кд/м2 и изменяемой частоты обновления от 48 Гц до 120 Гц.

Новинка имеет диагональ экрана 32 дюйма и содержит подсветку на базе 1152 индивидуальных LED источников света. Это позволило обеспечить точный уровень контрастности и внедрить поддержку трёх основных стандартов HDR (HDR10, HLG и Dolby Vision). Кроме того, 10-битный дисплей поддерживает цветовые пространства DCI-P3 и Rec. 2020. Как отмечает производитель, каждый монитор проходит трёхуровневый процесс заводской калибровки. Для подключения источников сигнала доступны два порта Thunderbolt 3, один разъём DisplayPort, три порта HDMI. Также в наличии имеется встроенный USB-хаб.

ASUS планирует приступить к поставкам монитора ProArt PA32UCG в первом квартале 2020 года. Однако цена этого устройства пока не разглашается.

Источник: The Verge