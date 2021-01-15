ASUS выпустила тонкий и лёгкий игровой ноутбук TUF Dash F15 с процессорами Intel 11-го поколения

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Компания ASUS сообщила о выпуске нового игрового ноутбука TUF Dash F15, который выполнен в портативном и лёгком корпусе. Новинка ориентирована на широкую аудиторию пользователей, которым требуется устройство для игр или профессиональной деятельности.

Игровой ноутбук ASUS TUF Dash F15 оснащён 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD с частотой 60, 144 или 240 Гц. Топовая панель помимо высокой частоты обновления отличается временем отклика на уровне 3 мс, охватом 100% цветового пространства sRGB и поддержкой Adaptive-Sync.

Новинка комплектуется процессорами Intel Core 11-го поколения. На выбор пользователей предлагаются конфигурации с чипами Core i7-11375H, Core i7-11370H или Core i5-11300H. Также система может включать до 32 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц. При этом до 16 ГБ изначально распаяны на плате, и ещё доступен слот для установки одного модуля SODIMM. Подсистема хранения данных представлена твердотельным накопителем NVMe PCIe ёмкостью 512 ГБ или 1 ТБ. При этом ноутбук оснащается дополнительным слотом для SSD, что позволяет расширить ёмкость хранилища. Примечательно, что ASUS Dash F15 поддерживает лёгкий апгрейд. Доступ к слоту SO-DIMM и обоим слотам M.2 осуществляется через нижнюю панель, которую легко снять, открутив стандартные винты. Варианты видеокарт представлены моделями NVIDIA GeForce RTX 3070 с 8 ГБ видеопамяти GDDR6 и GeForce RTX 3060 с 6 ГБ видеопамяти GDDR6.

Игровой ноутбук ASUS TUF Dash F15 содержит батарею ёмкостью 76 Вт·ч, которая обеспечивает до 16,6 часа автономной работы (в режиме воспроизведения видео). Батарея заряжается через порт USB-C. В устройстве используется клавиатура островного типа с подсветкой и ходом клавиш 1,7 мм. Аппарат несёт на борту 2 динамика, модули беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.1, один порт Thunderbolt 4 (поддержка USB 4.0, DisplayPort 1.4a, PD3.0), три порта USB 3.2 Gen1 (Type-A), сетевой порт Ethernet, видеовыход HDMI 2.0 и 3,5-миллиметровый звуковой разъём. Новинка имеет размеры 360x252x19,9 мм и массу 2 кг. Дополнительно отмечается, что устройство соответствует требованиям американского военно-промышленного стандарта MIL-STD 810G. Корпус может иметь два варианта цвета: белый (Moonlight White) и серый (Eclipse Gray).

Информация о цене и сроках начала продаж нового игрового ноутбука ASUS TUF Dash F15 пока не сообщается.