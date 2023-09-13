Атака на бухту Севастополя — поражены большой десантный корабль «Минск» и подводная лодка «Ростов-на-Дону»

Концентрированная атака крылатых ракет по бухте Севастополя повредила или вывела из строя два морских военных транспортных средства оккупантов.

13 сентября, в 3 ночи крылатые ракеты ударили по судоремонтному заводу. В результате начался пожар, передает Defence Express. Ее признали даже официальные органы РФ и присвоили максимальный ранг опасности. Также они сообщили, что два неназванных корабля получили повреждения.

Согласно информации росСМИ, в результате атаки были повреждены большой десантный корабль «Минск» и подводная лодка «Ростов-на-Дону». Так они выглядели до поражения.

Минобороны РФ сообщило, что Украина применила 10 крылатых ракет, семь из которых были сбиты, впрочем, на кадрах работу ПВО не заметно. Видео показал ТГ-канал Оперативний ЗСУ.

Предыдущие спутниковые снимки подтверждают, что оба судна находились в сухом доке. Это также означает повреждение самого дока, который имеет важное значение для ремонта поврежденных украинскими силами кораблей.

«Ростов-на-Дону» — это новая подводная лодка, введенная в эксплуатацию в 2014 году. Она может нести ракеты «Калибр», которыми наносятся террористические удары по энергосистеме и домам, убивая украинцев. Всего в Черноморском флоте 6 таких лодок (проект 636.3 «Варшавянка»), но на момент российского вторжения 24 февраля 2022 года одна из них находилась в Средиземном море и официально не может пройти через проливы Дарданеллы и Босфор для попадания в Черное море.

Большой десантный корабль «Минск» спустили на воду в 1983 году. Здесь обратная ситуация — его перевели в Черное море к февралю 22-го, сконцентрировав 11 кораблей такого типа в регионе. Теперь три из них удалось вывести из строя: «Саратов», «Оленегорский горняк» и «Ростов-на-Дону».