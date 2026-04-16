В сети появились новые технические подробности относительно разработки следующего поколения игровых консолей от Sony. Согласно последним утечкам, главным приоритетом при проектировании PlayStation 6 стала полная обратная совместимость с контентом предыдущих лет.





Ключевым решением для реализации этой стратегии стал выбор поставщика центрального и графического процессоров. Сообщается, что Sony снова заключила контракт с компанией AMD, отклонив предложение от Intel.

Основным аргументом в пользу AMD стала именно архитектурная преемственность. Переход на решение от другого производителя мог бы поставить под угрозу возможность запуска игр, созданных для «PS4» и «PS5», или требовал бы слишком дорогих ресурсов для эмуляции.

Для Sony сохранение цифровых библиотек пользователей является критически важным фактором лояльности. Компания стремится обеспечить бесшовный переход игроков на новое железо, где все ранее приобретенные проекты будут работать «из коробки».





Инсайдеры отмечают, что Intel очень хотела получить этот контракт однако не смогла гарантировать идеальную совместимость по конкурентной цене. Для японского техгиганта стабильность экосистемы оказалась важнее смены технологического партнера.

Хотя разработка консоли находится на ранней стадии, архитектурный фундамент уже заложен. Это позволяет разработчикам игр планировать свои будущие проекты с учетом того, что они будут оставаться актуальными на протяжении десятилетий.

Ожидается, что благодаря мощности «PS6» игры прошлых поколений смогут получить автоматическое улучшение производительности и разрешения. Это продлит жизненный цикл библиотеки и сделает новую консоль привлекательным приобретением для владельцев больших коллекций игр.

Пока Sony не называет даже приблизительных дат анонса консоли. Однако выбор аппаратной базы подтверждает, что компания придерживается выбранного курса на эволюционное развитие своей игровой платформы.

Источник: Wccftech