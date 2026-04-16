Новости Устройства 16.04.2026 comment views icon

Приоритет на преемственность: Sony готовит PS6 с полной поддержкой библиотек PS4 и PS5.

В сети появились новые технические подробности относительно разработки следующего поколения игровых консолей от Sony. Согласно последним утечкам, главным приоритетом при проектировании PlayStation 6 стала полная обратная совместимость с контентом предыдущих лет.


Ключевым решением для реализации этой стратегии стал выбор поставщика центрального и графического процессоров. Сообщается, что Sony снова заключила контракт с компанией AMD, отклонив предложение от Intel.

Основным аргументом в пользу AMD стала именно архитектурная преемственность. Переход на решение от другого производителя мог бы поставить под угрозу возможность запуска игр, созданных для «PS4» и «PS5», или требовал бы слишком дорогих ресурсов для эмуляции.

Для Sony сохранение цифровых библиотек пользователей является критически важным фактором лояльности. Компания стремится обеспечить бесшовный переход игроков на новое железо, где все ранее приобретенные проекты будут работать «из коробки».


Инсайдеры отмечают, что Intel очень хотела получить этот контракт однако не смогла гарантировать идеальную совместимость по конкурентной цене. Для японского техгиганта стабильность экосистемы оказалась важнее смены технологического партнера.

Хотя разработка консоли находится на ранней стадии, архитектурный фундамент уже заложен. Это позволяет разработчикам игр планировать свои будущие проекты с учетом того, что они будут оставаться актуальными на протяжении десятилетий.

Ожидается, что благодаря мощности «PS6» игры прошлых поколений смогут получить автоматическое улучшение производительности и разрешения. Это продлит жизненный цикл библиотеки и сделает новую консоль привлекательным приобретением для владельцев больших коллекций игр.

Пока Sony не называет даже приблизительных дат анонса консоли. Однако выбор аппаратной базы подтверждает, что компания придерживается выбранного курса на эволюционное развитие своей игровой платформы.

Спецпроекты
Коли монтаж починає “задихатися”: яку відеокарту обрати у 2026 році?
HyperX представляє нове покоління клавіатур Eve 1800 та Origins 2. Вони створені для різних сценаріїв гри

Перевершить DLSS 4.5: інсайдер розкрив характеристики портативної PS6 з PSSR 3

Источник: Wccftech

Популярные новости

arrow left
arrow right
PS Plus апреля 2026 года меняет раздачу — три игры вместо двух и Lords Of The Fallen как главный сюрприз
Фильм Metal Gear Solid "живой", им займутся новые режиссеры спустя 20 лет после первого анонса
Трейлер фильма "Человек-паук 4" выпустят фрагментами на аккаунтах "самых больших фанов"
Assassin's Creed Syndicate, чтобы не зевали на уроках: в сети завирусился самый креативный учитель истории
Чипы уходят в ЦОД: Sony прекращает продажу карт памяти SD и CF
Steam Machine или PlayStation: разработчик Bluepoint Питер Далтон озвучил прогноз по "консольной войне"
Intel готовит процессор с графикой NVIDIA RTX: что известно о Serpent Lake
Дешевый спин-офф God of War неожиданно "выстрелил" в США — изменит ли Sony подход к играм?
Зачем Intel сделала Gaming Support для видеокарты за $949, которую невозможно купить для игр
Intel выпустила видеокарту Arc Pro B70: до 32 ГБ памяти и цена от $949
Sony возвращает PlayStation TV: телевизионную консоль родом из 2013 года
Производство завершено: экранизация The Legend of Zelda переходит к этапу монтажа
Housemarque показали 30 минут Saros: выглядит как Returnal, который наконец-то прощает ошибки
Даже в космосе: Intel интегрирует процессоры Xeon 6 в системы NVIDIA Rubin
Превзойдет DLSS 4.5: инсайдер раскрыл характеристики портативной PS6 с PSSR 3
Самый быстрый в истории Apple: новый процессор M5 Max превзошел Ryzen AI Max+ 395 и процессоры Intel в Geekbench 6
Цены на процессоры Intel Arrow Lake Refresh подскочили еще до начала продаж
Sony Xperia 1 VIII: утечка раскрывает дизайн флагманского смартфона
Автор PCWorld протестировал ИИ "Ask Intel": он едва не доломал поврежденный ПК
Sony и Honda закрыли электромобиль Afeela еще до старта
Первые тесты Intel Wildcat Lake: бюджетный Core 5 320 почти догоняет Ryzen 5
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить