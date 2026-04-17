Апскейлинг нового уровня: инсайдеры раскрывают революционные возможности PS6 и вероятную цену

Олександр Федоткін

Апскейлінг нового рівня: інсайдери розкривають революційні можливості PS6 та ймовірну ціну

По информации инсайдеров, портативные консоли PlayStation 6 и PS6 получат обратную совместимость с PS4 и PS5. 


Это предоставит доступ к библиотеке из тысяч игр, которые вышли с момента релиза этих консолей. Как отмечает инсайдер Moore’s Law Is Dead, утечка произошла со слайда внутренней презентации AMD, в которой непосредственно упоминается обратная совместимость и другие важные аспекты разработок.

Среди прочего, масштабирование с помощью ИИ (сверхвысокое разрешение) как функция на уровне платформы, обратная совместимость на архитектуре RDNA 5. Оптимизация площади кристалла и работа по повышению эффективности использования площади SoC на всей платформе. Воспроизведение мультимедиа с низким энергопотреблением. Поддержка рейтрейсинга с обратной совместимостью с играми на PS5, которые используют рейтрейсинг. Конфигурация CANIS GFX с поддержкой обратной совместимости. 

Инсайдер также отмечает, что производство APU для PS6 portable будет стоить Sony $46,8. Тогда как даже уменьшенный APU для PS5 обходится компании в $81,5. Однако ожидается, что новая версия будет превосходить PS5 по производительности. Moore’s Law Is Dead не исключает, что компания могла бы интегрировать тот же APU в компактный корпус и выпустить как PlayStation 6 S за примерно $400. В условиях подорожания памяти и других компонентов такое устройство могло бы получить бешеную популярность. 


Большинство оценок от авторитетных источников сейчас указывают на цену PS6 в диапазоне от $500 до $600, хотя некоторые отраслевые наблюдатели повышают эту оценку до $700–$900 в зависимости от наличия памяти и конфигурации модели.

Утечки технологических характеристик указывают на чип TSMC по 2-нм техпроцессу, процессор AMD Zen 6, ОЗУ GDDR7 с пропускной способностью около 640 ГБ/с, 160-битную шину, GPU на архитектуре RDNA 5. Однако инсайдеры указывают, что PS6 не получит полного набора функций RDNA 5 по сравнению с десктопными видеокартами. 

Многочисленные утечки также указывают в три раза большую производительность растеризации по сравнению со стандартной PS5. PS6 получит от 34 до 40 TFlops по сравнению с 10,2 TFlops в PS5 и 18, 05 для PS5 Pro. Однако главной фишкой новой консоли будет увеличенная в 6-12 раз производительность рейтрейсинга. 

Ранее мы писали, что в сети появились новые технические подробности относительно разработки следующего поколения игровых консолей от Sony. Новая утечка утверждает, что PS6 получит 30 ГБ оперативной памяти GDDR7.

Источник: Wccftech

