Новости Наука и космос 19.05.2025 в 14:45 comment views icon

Атлантические штормы так сильны, что возмущают ядро Земли, — исследования

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Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Атлантические штормы так сильны, что возмущают ядро Земли, — исследования

Сейсмологи из Австралийского национального университета обнаружили сейсмические микроволны, вызванные штормами в Северной Атлантике, проходящими через ядро Земли и достигающими Австралии.

Отмечается, что результаты нового исследования углубляют понимание учеными строения нашей планеты и открывают путь к изучению других объектов в космосе. Активность штормов, в частности, циклонов над океаном, генерирует акустические волны, достаточной силы, чтобы распространиться по всей планете.

Однако в тот момент, когда эти волны проходят через земное ядро, они уже становятся невероятно слабыми. Чтобы обнаружить эти сигналы ведущий автор исследования Хрвое Ткальчич и его коллеги использовали две спиральные антенные решетки размерами 50 на 50 км, установленные в отдаленных районах Австралии. Волны, возникающие из-за мощных циклонов в Северной Атлантике, проходят через жидкое внешнее ядро и твердое — внутреннее. Их можно зафиксировать на территории Австралии в период с декабря по февраль. Главными источниками сигналов выступают регионы у побережья Гренландии и остров Ньюфаундленд. 

Исследователи пытались зафиксировать микросейсмический шум — слабые колебания, вызванные взаимодействием океанских волн и земной поверхности, делящиеся на P-волны (сжимающие), которые проходят через ядро и мантию, и S-волны (сдвиговые) — которые затухают в жидком внешнем ядре, однако помогают уточнить его размеры. Этот новый метод обнаружения сигналов может оказаться полезным для исследования инопланетных миров.

Атлантичні шторми такі сильні, що збурюють ядро Землі, - дослідження
Seismological Research Letters

Например, он может обнаружить ядро у экзопланет, где нет вулканов или землетрясений. Как отмечает Хрвое Ткальчич, этот метод позволяет заглянуть внутрь планеты без необходимости бурения. 

«В будущем мы сможем использовать энергию штормов для исследования недр планет и нескольких лун, имеющих атмосферу. Наше исследование использует эти микросейсмические явления как альтернативный источник данных для изучения структуры земных недр под Австралией», — подчеркивают исследователи. 

Анализ выявил, что южная часть Гренландии — самая активная зона, где штормы создают мощные микросейсмы. Это связано с глубокими океанскими впадинами и сильными ветрами, которые усиливают волны.

Австралийские ученые планируют расширить сеть антенн для повышения чувствительности к этим микросейсмическим волнам. Они также хотят использовать этот метод для анализа данных с марсианского сейсмометра InSight в рамках изучения ядра Красной планеты.

Внутреннее ядро Земли замедляется — продолжительность суток может измениться

Результаты исследования опубликованы в журнале Seismological Research Letters

Источник: ScienceAlert


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