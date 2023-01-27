Audi Activesphere — концепт електромобіля з регульованою підвіскою, що здатен трансформуватися з розкішного купе в пікап-позашляховик

Компания Audi представила концепт электромобиля Activesphere. Это кроссовер, созданный для бездорожья, дополненный прочным днищем и изменяемой подвеской. Базовый дорожный просвет составляет 208 мм, его можно изменять на 40 мм вверх или вниз в зависимости от типа дороги (или бездорожья).

Автомобиль получил 22-дюймовые колёса, вместительный багажный отсек (с откидной площадкой для удобной погрузки), где достаточно места, например, для электровелосипедов. Вместе с тем он имеет профиль хэтчбека и должен обеспечивать комфорт водителю и пассажирам.

Салон отражает уверенность Audi в перспективности дополненной реальности. Предполагается, что водитель и пассажиры будут носить очки дополненной реальности. Они смогут передавать важные показатели производительности автомобиля (для водителя), а также элементы управления информационно-развлекательной системой и виртуальным помощником.

В Audi Activesphere нет привычного ряда панели приборов, экранов, а также органов управления. Автомобиль ориентирован на автономное вождение. Но когда водитель захочет взять на себя управление, приборная панель и рулевое колесо поднимутся на должное место.

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Так как это пока что лишь концепт, основные характеристики пока недоступны. Тем не менее Audi заявляет о запасе хода более 600 км и быстрой зарядке мощностью 270 кВт с использованием архитектуры 800 В. По словам Audi, аккумуляторная батарея ёмкостью 100 кВтч может заряжаться от 5% до 80% всего за 25 минут. За 10 минут можно восполнить заряд для 300 км пробега.

Как и в случае с прошлыми экспериментами, Activesphere не является предварительной версией производственной модели. Это скорее видение автомобилей Audi в ближайшем будущем, а также демонстрация технических возможностей бренда.

Источник: The Verge, Engadget