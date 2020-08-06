Audi e-tron 2021 года получит прибавку к запасу хода (с 330 до 360 км) и подешевеет на $9 тыс.

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Первый электромобиль Audi — купе-кроссовер e-tron — вскоре получит небольшое, но существенное обновление: во-первых, он подешевеет на $9 тыс. относительно актуальной базовой версии, а, во-вторых, запас хода увеличится на 30 км, до 360 км (по американскому циклу EPA). Само собой, речь о Audi e-tron модельного ряда 2021 года.

Как вы уже наверняка догадались, Audi анонсировала новый базовый вариант e-tron, цена на который в США будет начинаться от $65,9 тыс. (без каких-либо льгот) — это на $8,9 тыс. ниже актуальной стартовой цены в $74,8 тыс.

Естественно, без жертв не обошлось. Адаптивные матричные светодиодные фары LED Audi Matrix не включены в базовую модель, равно как и аудиосистема Bang & Olufsen. Цена топовой комплектации Audi e-tron 2021 года в США составит $79,1 тыс.

Получить прибавку к запасу хода на одной зарядке удалось путем внесения ряда улучшений и оптимизаций, включая возможность периодически (при ненадобности) отключать электродвигатель на передней оси для экономии энергии. Также Audi e-tron 2020 года сможет использовать больше от общей емкости блока в 95 кВт·ч. Говоря конкретнее, полезная емкость увеличится с 83,6 до 86,5 кВт·ч (во всех электромобилях часть доступной емкости резервируется и блокируется с целью увеличения долговечности аккумулятора). В совокупности эти улучшения помогли увеличить показать запаса хода до 360 км.

Да, 360 км лучше, чем 330 км. В то же время на фоне показателей Tesla Model S в дальнобойной версии Long Range Plus с аккумулятором 100 кВт·ч, которая имеет запас хода в 402 мили (647 км) по американскому измерительному циклу EPA уже сейчас, результат Audi e-tron 2020 года не впечатляет.

С учетом столь большого разрыва недавнее признание главой Audi технического отставания от Tesla совсем не удивляет.

Но радует то, что подобные улучшения происходят все чаще и чаще. Jaguar анонсировал аналогичную прибавку для I-Pace в конце 2019 года, увеличив запас хода с 377 км до 396 км. Даже Chevy Bolt получил прибавку к запасу хода — с 383 км до 417 км. Правда, выход обновленного Chevy Bolt был отложен до 2021 года.

В ближайших планах Audi — выпуск двух более компактных и более доступных кроссоверов E-Tron Q4 на модульной платформе VW MEB материнского концерна Volkswagen.

Источник: Audi и The Verge