Выпуск обновленного Chevrolet Bolt с увеличенным запасом хода отложен до 2021 года

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Еще одна жертва коронавируса — обновленный электромобиль Chevrolet Bolt. В связи с тяжелой ситуацией, сложившейся из-за коронавируса, General Motors вынуждена отложить выпуск обновленного Chevrolet Bolt до следующего года. Об этом пресс-секретарь автопроизводителя General Motors сообщил тематическому изданию Electrek.

Что интересно, первоначально General Motors планировала начать продажи обновленного Chevrolet Bolt в конце 2019 года.

Напомним, оригинальный Chevy Bolt вышел в далеком 2016 году. На тот момент хэтчбек С-класса был одним из самых видных представителей электрических авто и пользовался спросом. В 2019 года General Motors наконец вспомнила о Chevy Bolt. Никаких кардинальных изменений обновление не принесло, но производитель внес несколько весьма значимых улучшений. В частности, запас хода увеличили с 383 км до 417 (по американскому циклу EPA), в палитре появилось два новых цвета (Oasis Blue и Cayenne Orange Metallic) и добавила еще несколько улучшений, включая камеры заднего вида высокого разрешения. При стартовой цене в $37 495 на американском рынке Chevy Bolt должен был стать прямым конкурентом Tesla Model 3, проигрывая последнему практически по всем параметрам.

«В связи с текущей бизнес-ситуацией мы решили выпустить обновленный электромобиль Bolt в 2021 году как модель 2022 года, и Bolt EUV остается в графике [на 2021 год]», — цитирует источник заявление пресс-секретаря.

Электрокроссовер Chevrolet Bolt EUV (он же Chevrolet Menlo EV) был представлен в конце прошлого года и должен был выйти в этом году.

Пока неясно, планирует ли General Motors вносить какие-либо улучшения в Bolt, чтобы сделать его более конкурентоспособным.

Напомним, ранее GM обещала к 2023 году выпустить не менее двадцати электромобилей, включая пикапы, кроссоверы и другие модели. Маловероятно, что компания сможет сдержать это обещание, но теперь можно списать все на коронавирус.

Источник: Electrek