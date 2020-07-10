Немцы представили Audi Q4 Sportsback e-tron — кросс-купе версию одноименной модели с мощностью 225 кВт, батареей на 82 кВтч и запасом хода до 500 км

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Немецкий автопроизводитель Audi продолжает расширять линейку своих электромобилей, представив новый концепт Audi Q4 Sportsback e-tron. С технической точки зрения новинка является братом-близнецом компактного кроссовера Audi Q4 e-tron, однако отличается от него более аэродинамичным силуэтом формата кросс-купе.

Электромобиль основан на фирменной модульной платформе VW MEB. Он оснащен двумя электродвигателями суммарной мощностью 225 кВт (306 л.с.) — на задней оси установлен двигатель с характеристиками 150 кВт (310 Нм), на передней — 75 кВт (150 Нм). Первые 100 км/ч кроссовер набирает за 6,3 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

В модели Audi Q4 Sportsback e-tron используется батарея емкостью 82 кВтч, при этом от полного заряда полноприводная версия способна проехать до 450 км, а заднеприводная — до 500 км по измерительному циклу WLTP. Батарея поддерживает скоростную зарядку на мощности до 125 кВт, благодаряя чему ее можно зарядить до 80% емкости за 30 минут. Привод и батарея оснащаются комплексной системой терморегулирования с тепловым насосом.

Серийную версию электрического купе-кроссовера Audi Q4 Sportsback e-tron начнут собирать уже в 2021 году. Предполагается, что стоимость новинки составит порядка $45,000, а конкурировать она будет с Tesla Model Y. Напомним, что в конце прошлого года был представлен серийный электрический купе-кроссовер Audi e-tron Sportback с мощностью 300 кВт, батареей 95 кВтч, запасом хода 450 км и ценником от 71 тыс. евро.

Источник: Audi