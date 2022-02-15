Audi планирует переименовать e-tron Sportback в Q8 e-tron — обновленный электромобиль показали на шпионских фото

В 2019 году Audi выпустила свой первый серийный электромобиль e-tron Sportback. Но теперь компания может изменить коммерческое название в связи с предстоящим рестайлингом, запланированным на конец 2022 года.

Как видно из шпионских фото, сделанных во время зимних испытаний автомобиля, конструкция практически не изменится. Однако некоторые элементы, такие как фары и решетка радиатора, будут изменены, чтобы адаптировать язык дизайна к новинкам бренда.

Судя по всему, обновленная модель будет называться Q8 e-tron, следуя системе номенклатуры, используемой в остальной части модельного ряда Audi. Таким образом, электрические внедорожники немецкого производителя будут представлены тремя моделями: уже известным Q4 e-tron, Q6 e-tron (2023) и Q8 e-tron.

Интересно отметить, что эти автомобили используют три совершенно разные платформы: Q4 e-tron установлен поверх MEB, который уже используется в таких моделях, как Mustang Mach-E, Q6 e-tron дебютирует на платформе Premium Platform Electric (PPE), разработанной совместно с Porsche, а Q8 e-tron по-прежнему будет опираться на адаптированную версию платформы MLB Evo.

Все электрические внедорожники Audi (Q4, Q6, Q8) будут иметь версию Sportback. Однако большая часть изменений будет сосредоточена в механической части, поскольку нынешняя батарея на 95 кВтч (которая обеспечивает максимальный запас хода 436 км по WLTP для e-tron и 446 км по WLTP для e-tron Sportback) уступит место новым батареям мощностью 110 кВтч, который позволит обеим моделям преодолеть 600-километровый барьер WLTP.

Силовой агрегат автомобиля также станет более эффективным, а система зарядки будет обновлена (в настоящее время пиковая мощность достигает 150 кВт при постоянном токе). Но маловероятно, что будет принята электрическая система на 800 вольт, такая как e-tron GT и e-tron Q6, поскольку для этого потребуется слишком много модификаций.