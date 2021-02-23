В рамках электрификации европейского модельного ряда Ford выпустит в 2023 году компактную версию кроссовера Mustang Mach-E на основе платформы VW MEB





На прошлой неделе американский автопроизводитель Ford заявил, что к 2026 году все автомобили бренда в Европе будут только электромобилями или подключаемыми гибридами, а к 2030 году — только электромобилями. Однако пока в модельном ряду компании всего один полноценный электромобиль — кроссовер Ford Mustang Mach-E, а этого явно мало для столь масштабных планов.

По мнению автоэкспертов издания AutoExpress американцы воспользуются помощью немецкого автопроизводителя Volkswagen, который неоднократно предлагал конкурентам поделиться собственной модульной электромобильной платформой VW MEB. Партнеры уже объявляли, что Ford купит у VAG порядка 600 тыс. экземпляров платформы VW MEB в период с 2023 по 2029 год. По версии AutoExpress, платформы будут поставляться прямиком на завод Ford в в Кёльне (Германия), на модернизацию которого потратят порядка $1 млрд.

Именно там на основе платформы построят модель, которую проще всего описать как мини-версия электрокроссовера Ford Mustang Mach-E с габаритами Ford Focus. С точки зрения технических характеристик это будет родной брат VW ID.3 / VW ID.4, однако внешность новинки приблизят к решениям родного бренда Ford. С учетом вышесказанного уже сейчас можно предположить, что новинка получит батареи объемом 58 кВтч и 77 кВтч и мощность 143 л.с. или 201 л.с., как и модели VW ID.

С учетом количества поставляемых «тележек» VW MEB, мини-версия Mustang Mach-E наверняка станет не единственным решением на немецкой основе. Логично предположить, что за кроссовером последует хэтчбек или сити-кар, уместные на тесных улицах европейских городов.

Источник: InsideEV’s