Немцы представили серийный электрический купе-кроссовер Audi e-tron Sportback с мощностью 300 кВт, батареей 95 кВтч, запасом хода 450 км и ценником от 71 тыс. евро

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Немецкий автопроизводитель Audi представил свой второй серийный электромобиль Audi e-tron Sportback в формате спортивного четырехдверного купе-кроссовера. Заказать модель можно будет уже в конце ноября текущего года, а первые поставки клиентам в Европе начнутся весной 2020 года.

Модель выполнена в типичном для немецкого бренда стиле, ее габариты составляют 4901x1935x1616 мм, колесная база 2928 мм, а силуэт отличается заметно скошенной задней частью крыши. Помимо подчеркнутой «спортивности» это решение в числе прочих (включая «цифровые» боковые зеркала) позволило снизить коэффициент аэродинамического сопротивления до 0,25, что ниже, чем у кроссовера-одноклассника Audi e-tron. В результате от полного заряда батареи той же емкости Audi e-tron Sportback проезжает заметно больше — до 446 км по циклу WLTP, тогда как Audi e-tron демонстрирует показатель на уровне 400 км.

Купе-кроссовер Audi e-tron Sportback 55 оснащается парой асинхронных электродвигателей на каждой из осей с двухступенчатыми планетарными редукторами, что позволяет реализовать полноценный полный привод. Суммарная мощность двигательной установки составляет 265 кВт, крутящий момент — 561 Нм. В результате первые 100 км/ч набираются за 6,6 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 200 км/ч. Водителю также доступен Boost-режим в котором мощность кратковременно (на 8 секунд) повышается до 300 кВт / 664 Нм, а время разгона до 100 км/ч снижается до 5,7 секунды.

Емкость батареи Audi e-tron Sportback 55 составляет 95 кВтч (86,5 кВтч net), используется 400-вольтовая архитектура. Запас хода составляет 446 км / 277 миль по измерительному циклу WLTP, при этом благодаря поддержке рекуперации энергии во время торможений и спусков реальный пробег может быть еще больше.

Для более экономных покупателей производитель приготовил версию Audi e-tron Sportback 50 с двигателями суммарной мощностью 230 кВт, крутящим моментом 540 Нм и батареей на 71 кВтч / 64,7 кВтч (Gross/Net). В результате разгон до 100 км/ч занимает 6,8 секунды, максимальная скорость — 190 км/ч, а запас хода — 347 км.

Электрокроссовер поддерживает скоростную зарядку с мощностью до 150 кВт (Sportback 55) или 120 кВт (Sportback 50), в результате 80% емкости батареи в обоих случаях набирают примерно за полчаса. От стандартного преобразователя заряд на обычных станциях происходит в режиме 11 кВт, при этом летом 2020 года обещают появление опционального преобразователя на 22 кВт.

Приборная панель содержит сразу три сенсорных экрана с диагоналями 12,1 дюйма, 8,6 дюймов и 12,3 дюймов, а также отдельные дисплеи для виртуальных боковых зеркал заднего вида. Разработчики обещают продуманный и интуитивно понятный интерфейс, а также поддержку наиболее трендовых решений и технологий, включая голосовые команды, облачные сервисы и т.д.

Первым на рынок Европы выйдет версия Audi e-tron Sportback “edition one” с ценником от 71,350 евро, это произойдет весной 2020 года, в дальнейшем линейка доступных для заказа модификаций будет расширена.





Источник: Audi