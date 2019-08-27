Audi привезет во Франкфурт необычный концепт электрического внедорожника будущего AI:TRAIL quattro

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Немецкие автопроизводители традиционно стараются привезти самые интересные концепты на родное для себя Франкфуртское автошоу. Не стал исключением бренд Audi, который подготовил к выставке электрический внедорожник будущего AI:TRAIL quattro.

В компании не стали указывать характеристики концепта, однако даже единственное изображение показывает, что модель получилась достаточно интересной.

Представители Audi отметили, что концепт AI:TRAIL quattro замыкает «квартет визионерских концептов», который стартовал с моделей Audi Aicon и Elaine в 2017 году на все том же Франкфуртском автошоу. В текущем году бренд представил электрический концепт линейки Audi AI:ME на Шанхайском автошоу.

Audi AI:ME, Aicon и Elaine

Дебют концептуального внедорожника Audi AI:TRAIL quattro состоится в начале сентября, после этого мы ожидаем появления более подробной информации о новинке.

Напомним, что в прошлом году компания представила концепт электроспорткара Audi PB 18 e-tron с мощностью 570 кВт, разгоном до «сотни» за 2 сек, твердотельными батареями емкостью 95 кВтч, запасом хода 500 км и сдвигаемым водительским местом.

Audi PB 18 e-tron

После этого немцы пообещали выпустить ограниченную 50 экземплярами мелкосерийную партию данной модели, чтобы конкурировать с будущей Tesla Roadster.

Источник: Audi