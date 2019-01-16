Немцы выпустят ограниченную 50 экземплярами партию электросуперкара Audi PB 18 e-tron, чтобы конкурировать с будущей Tesla Roadster

Когда Audi представила прототип электрического суперкара Audi PB 18 e-tron на Pebble Beach Automotive Week в Калифорнии практически всем было понятно, что речь идет исключительно о шоу-каре. На этот вариант указывали и сдвигаемое вбок водительское сидение и твердотельные батареи и даже само место анонса. Поэтому заявление немцев о том, что Audi PB 18 e-tron станет серийным не на шутку удивило экспертов.

Судя по всему, к этому решению руководство компании подтолкнул скорый анонс сразу нескольких электрических гиперкаров (и в первую очередь Tesla Roadster), которые смогут дать фору любому серийному ДВС-автомобилю. Чтобы на равных соперничать с этими электромобилями, Audi запустит PB 18 e-tron в мелкосерийное производство. Модель также отлично будет смотреться на фоне более приземленных электромобилей бренда, включая электрокроссовер Audi e-tron и электроседан Audi e-tron GT.

Планы по производству электрического суперкара Audi PB 18 e-tron поведал глава компании Брэм Шот, который заявил, что немцы собираются выпустить всего 50 экземпляров модели. О цене и сроках выхода этой модели информации пока нет, однако ожидается, что по параметрам и стоимости этот электромобиль будет конкурировать с Tesla Roadster.

Отметим, что концепт Audi PB 18 e-tron оснащается сразу тремя электродвигателями, один из которых установлен над передней осью, а два других — над задней, где раздельно приводят в движение задние колеса. Передний двигатель выдает 150 кВт мощности, пара задних — 350 кВт, что суммарно обеспечивает 500 кВт (кратковременно — 570 кВт). В результате электромобиль получил 830 нм момента и разгон до 100 км/ч менее чем за 2 секунды.

Твердотельная аккумуляторная батарея емкостью 95 кВтч оснащена жидкостной системой охлаждения и поддержкой индукционной зарядки. Ее полного заряда хватает на 500 км движения по циклу WLTP, при этом она поддерживает скоростную зарядку в режиме 800 В, чего достаточно для заряда до 100% всего за 15 минут.

Ранее мы рассказывали о том, что следующее поколение спорткара Audi R8 выйдет в 2022 году и будет исключительно электрическим. Модель получит мощность 1000 л.с. и дизайн концепта Audi PB 18 e-tron.

Источник: Electrek