Audi опубликовала камуфляжные фотографии электрического седана Audi e-tron GT за сутки до анонса

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Уже завтра, 28 ноября 2018 года, немецкий автопроизводитель Audi представит концепт электромобиля Audi e-tron GT в рамках выставки LA Auto Show. Электрический седан дополнит линейку e-tron, в которой уже присутствует электрокроссовер Audi e-tron, при этом серийную модель на его основе обещают начать производить уже в 2020 году.

Чтобы подогреть интерес публики, компания опубликовала несколько официальных фотографий модели Audi e-tron GT в специальной камуфляжной расцветке, которая должна скрывать от нас мелкие детали.

Ожидается, что этот флагманский электроседан будет использовать ту же платформу, что и родственный спорткар Porsche Taycan (Mission E). Таким образом он практически наверняка сможет разгоняться до 100 км/ч менее, чем за 4 секунды и получит батарею емкостью 100 кВтч с запасом хода 400 км.

Так это или нет, мы узнаем уже завтра, после чего расскажем все подробности о новинке.

По формату, характеристикам и скорее всего стоимости, модель Audi e-tron GT будет конкурировать с Tesla Model S.

Напомним, что представленный в сентябре текущего года серийный электрокроссовер Audi e-tron получил двигательную установку мощностью 300 кВт, батарею на 95 кВтч, запас хода 400 км (WLTP) и ценник от $75 тыс.

Источник: Audi