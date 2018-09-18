Серийный электрокроссовер Audi e-tron представлен официально: 300 кВт мощности, батарея на 95 кВтч, запас хода 400 км (WLTP) и ценник от $75 тыс.

Сегодня рано утром немецкий автопроизводитель Audi провел долгожданную презентацию своего первого серийного электромобиля Audi e-tron. Во время мероприятия, которое прошло в Сан-Франциско, создатели электрокроссовера огласили финальные характеристики, уровень цен и сроки начала продаж данной модели, которая будет конкурировать с Tesla Model X и Jaguar I-Pace.

Внешность модели Audi e-tron неоднократно демонстрировалась начиная с 2017 года, когда на Шанхайском автосалоне впервые показали концепт Audi E-tron Sportback. В последнее время немцы демонстрировали предсерийную версию в камуфляже, рассказывали о виртуальных зеркалах и продвинутой системе зарядки. В любом случае, вы сами можете оценить, насколько сильно отличается финальная версия от своих предшественников.

Куда более интересным оказались технические характеристики серийного Audi e-tron. Итак, производитель оснастил электрокроссовер двумя электродвигателями, которые приводят в движение переднюю и заднюю ось соответственно, обеспечивая полноприводную схему. Задний двигатель выдает 140 кВт (плюс 25 кВт в специальном Boost-режиме), передний — 125 кВт (плюс 10 кВт дополнительно), что в сумме дает 265 кВт и 561 Нм в обычном режиме или 300 кВт и 664 Нм в режиме Boost. Для сравнения, в первом случае Audi e-tron разгоняется до 100 км/ч за 6,6 секунды, а во втором — за 5,7 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.

Специально для электрокроссовера Audi e-tron была разработана батарея емкостью 95 кВтч и весом 699 кг, собранная из 36 модулей в особо прочном корпусе с внутренней рамой, распределящей силу удара во время аварии. Батарея оснащена жидкостной системой управления температурой, которая не только отводит избыточное тепло от батарей во время эксплуатации и зарядки, но также способна «собирать» до 3 кВт выделенной энергии для обогрева салона, системы кондиционирования и охлаждения электродвигателей.

В Audi заявили, что в зависимости от температуры окружающей среды, эта система охлаждения (thermal management system) способна увеличить запас хода до 10% от стандартных значений, которые составляют до 400 км по циклу WLTP. Отметим, что это без учета рекуперации, степень которой можно гибко настроить в зависимости от стиля вождения и дорожных условий.

Электрокроссовер способен заряжаться на скоростных зарядках с мощностью до 150 кВт, заряжая батарею с 0 до 80% всего за полчаса. На рынке Европы в комплекте будет поставляться адаптер Compact для домашней зарядки на 11 кВт (время полной зарядки — 8,5 часов), на рынке США — домашний адаптер Compact на 9,6 кВт (время полной зарядки — 10 часов). Также производитель заявил, что на избранных рынках в качестве опции будет предлагаться более мощная система домашней зарядки Connect на 22 кВт (время полной зарядки — 4,5 часа).

И, наконец, стоимость и сроки. В США потенциальные покупатели уже могут зарезервировать собственный электрокроссовер Audi e-tron, для чего понадобится внести депозит в размере $1000. Первой на рынок во втором квартале 2019 года выйдет версия First Edition с ценником $86,700 в количестве 999 экземпляров, чуть позже можно будет приобрести версию Premium Plus за $74,800 и Prestige за $81,800.

В Европе Audi e-tron можно будет получить в конце текущего 2018 года, так как производство на заводе в Брюсселе (Бельгия) уже стартовало, при этом стоимость модели в Европе стартует с отметки 79,900 евро.

Источник: Audi