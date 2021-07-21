Автономность беспроводных наушников Nothing ear (1) вместе с кейсом составит 24 часа при включенном ANC

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Компания Nothing продолжает строго дозировано подогревать интерес к своим беспроводным наушникам Nothing ear (1), официальный выход которых запланирован на следующую неделю. В этот раз генеральный директор компании Карл Пей поделился подробными сведениями, касающимися автономности устройства.

Отмечается, что беспроводные наушники Nothing ear (1) будут поставляться в полупрозрачном кейсе с батареей ёмкостью 570 мАч. Автономность новинка заявлена на уровне 24 часов при активированной функции активного шумоподавления. При отключении шумоподавления автономность возрастает до 36 часов.

Кейс поддерживает быструю проводную зарядку и беспроводную зарядку. Благодаря этому всего за 10 минут наушники смогут получить достаточный запас энергии, чтобы воспроизводить музыку от 6 до 8 часов.

Зарядный кейс и наушники будут иметь прозрачные элементы. Во время интервью Карл Пей сказал, что это было очень сложно сделать. Для правильной работы аксессуаров требуются всевозможные микрофоны, батареи, модуль Bluetooth и различные антенны, и они создают дополнительную проблему, когда их нужно привести в порядок, чтобы они выглядели красиво.

В компании Nothing считают, что рынок полностью беспроводных наушников будет продолжать расти. Поэтому первым коммерческим продуктом, который компания выведет на рынок, было избрано именно такое устройство. А использование прозрачного дизайна является попыткой компании выделиться на фоне существующих на рынке наушников, которые в основном выглядят как белые стебельки.

Карл Пей также рассказал, что к концу года Nothing выпустит ещё один продукт, но не уточнил, какой именно.

Источник: gsmarena