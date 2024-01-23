Новости Авто 23.01.2024 в 17:30 comment views icon

Автопроизводители используют наработки из гонок Formula E для улучшения серийных электромобилей

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрий Орос

Автор новин

Автопроизводители используют наработки из гонок Formula E для улучшения серийных электромобилей

Традиционные автопроизводители, пытающиеся догнать лидеров электромобилей, таких как Tesla, полагаются на свои гоночные команды чемпионата Formula E по инновациям, чтобы создать лучшие серийные электромобили с большим запасом хода и эффективностью и более низкой ценой.

Formula E все еще пытается привлечь энтузиастов автоспорта, но пока Formula 1 все еще привлекает значительно большую аудиторию по историческим причинам, большие бюджеты, наличие легендарных стационарных автодромов и лучшую информационную поддержку.

Но традиционные автопроизводители, участвующие в электрическом чемпионате, говорят, что гонка нацелена на максимизацию регенерации энергии — болиды Formula E начинают гонку лишь с 60% необходимого заряда аккумулятора и должны генерировать остальное путем рекуперации энергии торможения. В конце концов, гоночная серия помогает им разрабатывать более эффективные двигатели и инверторы, а также программное обеспечение для повышения производительности и дальности пробега, сообщает Reuters.

Tata Motors инвестирует в свое подразделение Jaguar Land Rover 15 млрд фунтов стерлингов, чтобы догнать рынок электромобилей, использовать технологию инвертора из карбида кремния, разработанную для автомобилей Formula E, чтобы повысить эффективность своих электромобилей премиум-класса следующего поколения. JLR уже использовала опыт управления температурой батареи, чтобы увеличить запас хода электромобилей Jaguar I-Pace EV на 20 км.

Nissan также догоняет на рынке электромобилей, планируя к 2026 году выпустить 19 полностью электрических моделей. Руководитель команды Nissan Formula E Томмазо Вольпе заявил, что программное обеспечение его гоночного автомобиля изначально основывалось на программном обеспечении Nissan Leaf. По его словам, Nissan хочет использовать более эффективные двигатели, инверторы и меньшие аккумуляторы для массовых электромобилей во всем модельном ряду. Старший инженер команды во Франции еженедельно встречается с разработчиками силовых агрегатов в Японии, чтобы обменяться последними новостями.

Porsche берет у своей команды Formula E не только технологии для разработки роскошных электромобилей, но и таланты. По словам директора Флориана Модлингера, в прошлом году автопроизводитель перевел двух ведущих инженеров программы Formula E на дорожные модели.

Компания Stellantis продвигает электрические модели доступного сегмента и берет наработки своей команды DS Formula E и передает их 13 внутренним брендам, чтобы ускорить развитие электромобилей, заявил директор DS Performance Эудженио Францетти.

Formula E выложила повторы всех гонок в свободный доступ (9 сезонов, 116 этапов)

Завантаження коментарів...

Новости партнеров

Ракетна система та дистанційне керування для кулемета. Які розробки для армії фінансують волонтери
Безплатний ремонт бойових пташок для ЗСУ. Як ми повернули 63 дрони на авдіївський напрямок
Відновлюють авто для ЗСУ. Як волонтери об’єдналися з майстрами СТО і повертають «убиту» техніку до життя

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить