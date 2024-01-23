Автопроизводители используют наработки из гонок Formula E для улучшения серийных электромобилей

Традиционные автопроизводители, пытающиеся догнать лидеров электромобилей, таких как Tesla, полагаются на свои гоночные команды чемпионата Formula E по инновациям, чтобы создать лучшие серийные электромобили с большим запасом хода и эффективностью и более низкой ценой.

Formula E все еще пытается привлечь энтузиастов автоспорта, но пока Formula 1 все еще привлекает значительно большую аудиторию по историческим причинам, большие бюджеты, наличие легендарных стационарных автодромов и лучшую информационную поддержку.

Но традиционные автопроизводители, участвующие в электрическом чемпионате, говорят, что гонка нацелена на максимизацию регенерации энергии — болиды Formula E начинают гонку лишь с 60% необходимого заряда аккумулятора и должны генерировать остальное путем рекуперации энергии торможения. В конце концов, гоночная серия помогает им разрабатывать более эффективные двигатели и инверторы, а также программное обеспечение для повышения производительности и дальности пробега, сообщает Reuters.

Tata Motors инвестирует в свое подразделение Jaguar Land Rover 15 млрд фунтов стерлингов, чтобы догнать рынок электромобилей, использовать технологию инвертора из карбида кремния, разработанную для автомобилей Formula E, чтобы повысить эффективность своих электромобилей премиум-класса следующего поколения. JLR уже использовала опыт управления температурой батареи, чтобы увеличить запас хода электромобилей Jaguar I-Pace EV на 20 км.

Nissan также догоняет на рынке электромобилей, планируя к 2026 году выпустить 19 полностью электрических моделей. Руководитель команды Nissan Formula E Томмазо Вольпе заявил, что программное обеспечение его гоночного автомобиля изначально основывалось на программном обеспечении Nissan Leaf. По его словам, Nissan хочет использовать более эффективные двигатели, инверторы и меньшие аккумуляторы для массовых электромобилей во всем модельном ряду. Старший инженер команды во Франции еженедельно встречается с разработчиками силовых агрегатов в Японии, чтобы обменяться последними новостями.

Porsche берет у своей команды Formula E не только технологии для разработки роскошных электромобилей, но и таланты. По словам директора Флориана Модлингера, в прошлом году автопроизводитель перевел двух ведущих инженеров программы Formula E на дорожные модели.