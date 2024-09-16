Раздел Игры выходит при поддержке ?

Моддеры Baldur’s Gate 3 быстро освоили официальный инструментарий для модификаций и уже показали первые пользовательские карты, включая долгожданный Аверно.

После выпуска седьмого патча для Baldur’s Gate 3 разработчики из Larian Studios открыли доступ к официальному инструментарию для модификаций. Хотя студия предупредила, что создание новых уровней будет невозможным, моддеры быстро нашли способ обойти это ограничение. Всего за два дня энтузиасты раскрыли дополнительные возможности инструментария и начали создавать собственные карты.

Одна из первых пользовательских карт, представленная на Reddit, демонстрирует величественный замок на берегу моря. Автор поделился скриншотами и видео этой локации, показав, как персонаж может свободно передвигаться по новосозданному миру.

Другая карта воссоздает Аверно — место, о котором давно мечтали фанаты игры. Эта локация связана с сюжетной линией персонажа Карлах и долгое время была предметом обсуждений о возможном DLC. Моддер детально воссоздал атмосферу адского измерения: красно-оранжевые пейзажи, реки из крови и падающий с неба пепел.

Курс Розмовної англійської від Englishdom. Після цього курсу ви зможете спілкуватись з іноземцями і цікаво розкажете про себе. Приєднатися

Сообщество игроков встретило эти творения с большим энтузиазмом. Многие выразили восхищение качеством карт и выразили надежду на появление полноценных пользовательских кампаний, подобных модам для Skyrim.

Источник: Dexerto

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.