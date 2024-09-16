Новости Игры 16.09.2024 в 16:21 comment views icon

Baldur’s Gate 3: моддеры показали первые пользовательские карты, включая Аверно

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Ігор Панченко

Автор новостей

Baldur’s Gate 3: моддеры показали первые пользовательские карты, включая Аверно

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Моддеры Baldur’s Gate 3 быстро освоили официальный инструментарий для модификаций и уже показали первые пользовательские карты, включая долгожданный Аверно.

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После выпуска седьмого патча для Baldur’s Gate 3 разработчики из Larian Studios открыли доступ к официальному инструментарию для модификаций. Хотя студия предупредила, что создание новых уровней будет невозможным, моддеры быстро нашли способ обойти это ограничение. Всего за два дня энтузиасты раскрыли дополнительные возможности инструментария и начали создавать собственные карты.

Одна из первых пользовательских карт, представленная на Reddit, демонстрирует величественный замок на берегу моря. Автор поделился скриншотами и видео этой локации, показав, как персонаж может свободно передвигаться по новосозданному миру.

Другая карта воссоздает Аверно — место, о котором давно мечтали фанаты игры. Эта локация связана с сюжетной линией персонажа Карлах и долгое время была предметом обсуждений о возможном DLC. Моддер детально воссоздал атмосферу адского измерения: красно-оранжевые пейзажи, реки из крови и падающий с неба пепел.

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Сообщество игроков встретило эти творения с большим энтузиазмом. Многие выразили восхищение качеством карт и выразили надежду на появление полноценных пользовательских кампаний, подобных модам для Skyrim.

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Источник: Dexerto

Раздел Игры выходит при поддержке?

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