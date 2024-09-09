В официальном редакторе Baldur’s Gate 3 разблокировали запрещенные функции — можно создавать уровни

Только через два дня после выход инструмента модификаций для Baldur’s Gate 3 пользователь Siegfre загрузил на NexusMods его разблокированную версию.
BG3 Toolkit Unlocked активирует отключенные функции набора инструментов, вместе с полноценным редактором уровней. Это открывает возможность для создания пользовательских областей или даже отдельных кампаний в игре.
В преддверии выпуска BG3 Toolkit Larian дала понять, пользователи получат широкую свободу, но некоторые вещи будет запрещено редактировать. «Мы компания по разработке игр, мы не компания по инструментам разработки», — говорил генеральный директор Larian Свен Винке. Он объяснил, объясняя, что компания не имеет достаточных возможностей для официальной поддержки всех своих инструментов разработки, которые находятся в руках конечных пользователей.
Модификация Baldur’s Gate 3 также затруднена поддержкой консолей, — вероятно, требуются отдельные процессы и одобрения от Sony и Microsoft. Официальные инструменты ограничиваются существенной настройкой других аспектов BG3, включая классы, предметы, баланс, новых NPC и т. Д.
Согласно файлу readme BG3 Toolkit Unlocked, мод «разблокирует все отключенные функции и предоставляет разрешения на запись для BG3 Toolkit, включая редактирование уровня, сохранение редактирования и т. Д.». Таким образом, кажется очевидным, что инструменты, выпущенные Larian, являются лишь слегка модифицированной версией его внутреннего редактора Divinity Engine 4.0, но с некоторыми заблокированными функциями.
Редактор уровней очень сильно поможет создателям модов. Возможно, удастся восстановить локации и другой контент, вырезанный разработчиками игры.
Baldur’s Gate 3, яку ми втратили: Свен Вінке розповів про вирізаний контент
Источник: PC Gamer
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