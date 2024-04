Baldur’s Gate 3 — первая игра в истории, которая собрала все пять главных наград GOTY

Baldur’s Gate 3 не только просто триумфатор премии BAFTA Games Awards 2024 (пять наград вместе с главной GOTY), но и первая игра в истории, которой удалось собрать все главные награды «Игра года» в индустрии, обратил внимание GamesRadar.

RPG бельгийской студии Larian Свена Винке и одна из самых титулованных игр 2023 года получила главные награды GOTY / «Лучшая игра года» (или эквивалент) на всех пяти основных церемониях: Golden Joysticks, BAFTA, GDC Awards, DICE Awards и The Game Awards. Таким образом, он обошел таких «тяжеловесов», как Legend of Zelda: Breath of the Wild, God of War и Elden Ring (всем не хватило одной награды), и стала первой такой с момента основания премии TGA 10 лет назад.

Что интересно, наиболее разнообразными годами в плане распределения главных наград GOTY были 2014-й (Dragon Age: Inquisition, Destiny, Dark Souls 2, Shadow of Mordor), 2019-й (Untitled Goose Game, Sekiro, Outer Wilds, Resident Evil 2 Remake), и 2021-й (It Takes Two, Returnal, Inscryption, Resident Evil 8). Учитывая неутешительные тренды в геймдеве с масштабными увольнениями и закрытием студий/проектов, пожалуй, не стоит ожидать такого разнообразия победителей ближайшие несколько лет.

Стоит отметить, что организаторы вышеупомянутых церемоний по-разному определяют победителей с привлечением профессионального жюри или профильных медиа. Поэтому Baldur’s Gate 3 удалось покорить максимально широкую выборку экспертов. Собственно, с релиза летом 2023 года ее не хвалил только ленивый. Студия Larian, впрочем, решила не планирует паразитировать на ее успехе — не планируется ни дополнений для Baldur’s Gate 3, ни Baldur’s Gate 4. Зато Larian сосредоточится на новой IP, а не на играх по D&D. Ранее CEO Larian рассказал, что сейчас студия планирует разработку двух игр и анонсировал возвращение к серии игр Divinity, но пока без конкретики.