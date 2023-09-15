Новости Игры 15.09.2023 в 08:00

Baldur’s Gate 3 выйдет на Mac 21 сентября – и получит третий патч

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Baldur’s Gate 3 выйдет на Mac 21 сентября – и получит третий патч

Larian активно обновляет и исправляет Baldur’s Gate 3. Вскоре игра получит третий большой патч, всего за месяц существования. Студия не только вносит технические правки, но и оперативно перезаписывает целые сюжетные сцены по требованию комьюнити. Следующий шаг, помимо внесения изменений в игру, – релиз на Mac 21 сентября вместе с патчем.

Студия не анонсировала какие-либо конкретные изменения, но учитывая предыдущие релизі исправлений, можно считать, что патч будет мощным. Логично предположить, что будут устранены по крайней мере некоторые неисправности из оставшихся. К примеру, неплохо бы было что-то сделать с «тормозами» в третьем акте.

Также нельзя исключать и дальнейшую переработку сюжета. В предыдущем патче была изменена история Карлаха, включая перезапись эпилога с актерами. Larian отмечает, что качественные вещи можно создавать только находясь в тесном взаимодействии с сообществом, так что будущий патч вызывает большие надежды.

Известно, что Larian работает над поддержкой кросплея, которая позволит пользователям PS5 играть совместно с геймерами на ПК и наоборот, но неизвестно, будет ли это или иное изменение в ближайшем патче.

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Baldur's Gate 3 выйдет на Mac 21 сентября – и получит третий патч
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