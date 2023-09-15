Baldur’s Gate 3 выйдет на Mac 21 сентября – и получит третий патч

Larian активно обновляет и исправляет Baldur’s Gate 3. Вскоре игра получит третий большой патч, всего за месяц существования. Студия не только вносит технические правки, но и оперативно перезаписывает целые сюжетные сцены по требованию комьюнити. Следующий шаг, помимо внесения изменений в игру, – релиз на Mac 21 сентября вместе с патчем.

Thank you from the fiery infernal engine we keep in place of our heart. ❤️‍🔥 We couldn’t have asked for a better response to Baldur’s Gate 3. Patch 3 is coming September 21 with full support for BG3 on Mac. Gather your party: https://t.co/t4tqKMspNm pic.twitter.com/jyUUpxCKc4 — Larian Studios (@larianstudios) September 13, 2023

Студия не анонсировала какие-либо конкретные изменения, но учитывая предыдущие релизі исправлений, можно считать, что патч будет мощным. Логично предположить, что будут устранены по крайней мере некоторые неисправности из оставшихся. К примеру, неплохо бы было что-то сделать с «тормозами» в третьем акте.

Также нельзя исключать и дальнейшую переработку сюжета. В предыдущем патче была изменена история Карлаха, включая перезапись эпилога с актерами. Larian отмечает, что качественные вещи можно создавать только находясь в тесном взаимодействии с сообществом, так что будущий патч вызывает большие надежды.

Известно, что Larian работает над поддержкой кросплея, которая позволит пользователям PS5 играть совместно с геймерами на ПК и наоборот, но неизвестно, будет ли это или иное изменение в ближайшем патче.