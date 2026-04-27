Новый CEO — обновленная стратегия Apple: следующий iPad может получить другое имя

Незначительный, но потенциально существенный сдвиг может коснуться линейки iPad, и он менее связан с аппаратным обеспечением и больше — с идентичностью. В недавнем интервью с Джоном Тернусом и Грегом Йозвяком от Tom’s Guide компания может переосмыслить подход к наименованию будущих iPad.





Перезагрузка названий, сигнализирующая о большем стратегическом сдвиге

Сигнал об изменениях опирается на мысли, высказанные в недавнем интервью с руководством Apple по аппаратному обеспечению, где поднималась идея упрощения наименования продуктов. Вместо того чтобы продолжать использовать такие обозначения, как «10-е поколение» или идентификаторы на основе чипа — например, «iPad (A16)», — Apple может принять более упрощенный подход: потенциально выровняв iPad с тем, как называются Mac, используя летнее или более простое брендирование.

«Следующий iPad вполне может получить название iPad Neo — по аналогии с MacBook Neo и тенденцией к отказу от размытых обозначений (вроде SE → iPhone 16e/17e)», — пишет профильный портал 9to5mac.

Это важно, поскольку текущая структура наименования Apple стала все более сложной. Базовый iPad, например, официально называется «iPad (11-е поколение)», хотя неофициально его часто называют просто «iPad». Между тем модели высшего класса, такие как iPad Pro, уже используют брендирование на основе чипа — например, «M5» — что создает фрагментированную идентичность во всей линейке. В интервью Tom’s Guide Грег Йозвяк так объяснял логику названия MacBook Neo:

«Конечно, можно было бы даже назвать его просто MacBook — некоторые и ожидали этого. Но это оставило бы его без идентичности. Нам хотелось дать ему идентичность. Что-то короткое и меткое, вписывающееся рядом с Air и Pro, но при этом передающее его новизну. Neo буквально означает «новый» или «обновление». Это переизобретение ноутбука — недорогого, но с высокой ценностью. Поэтому Neo для нас было идеальным названием».

В случае с iPad единая система наименования уменьшила бы путаницу и сделала бы линейку более легкой для понимания, особенно когда Apple продолжает расширять свой портфель планшетов.





Не только названия: почему этот сдвиг важен

На поверхности это может показаться косметическим изменением. На самом деле это отражает то, как Apple переосмысливает позиционирование iPad.В течение последних нескольких лет iPad эволюционировал от простого планшета до более универсальной вычислительной платформы. С такими обновлениями, как iPadOS 26, которая вводит многозадачность в настольном стиле и более глубокие функции производительности, Apple продвигает устройство ближе к замене ноутбука.

Более простая схема наименования могла бы подкрепить этот переход. Вместо акцента на поколениях или характеристиках чипа Apple, возможно, хочет, чтобы iPad воспринимался как вневременная категория продуктов — подобно тому, как позиционируются MacBook Air или MacBook Pro. Другими словами, это менее о брендировании и больше о восприятии.

Почему это важно покупателю

Для потребителей изменения в наименовании могут напрямую влиять на то, насколько легко — или запутанно — выбрать устройство. В настоящее время понимание линейки iPad требует расшифровки смеси поколений, названий чипов и уровней. Более четкая структура наименования могла бы упростить решение о покупке, особенно для обычных пользователей, которые не отслеживают каждое обновление продукта. Впрочем, у этой теории есть и оговорки:

«Существует один ключевой момент, подрывающий гипотезу: следующий iPad не будет действительно новым. Дизайн был представлен еще в 2022 году и, скорее всего, не изменится для модели на A18. Это означает, что либо название будет другим, либо нынешняя система наименования сохранится до следующего существенного обновления базовой модели», — пишут 9to5mac.

Еще один фактор с обратной стороны: более простые названия часто затрудняют различение старших и более новых моделей на первый взгляд. Если Apple перейдет на годовую систему, покупателям, возможно, придется внимательнее следить за спецификациями, а не полагаться на очевидные поколенческие обозначения.

Что дальше для линейки iPad

Ничего официально не подтверждено, и материал основывается на ранних сигналах, а не на официальном объявлении. Тем не менее, хронология совпадает с более широкими изменениями в экосистеме Apple. Компания уже перешла на годовую систему наименования программного обеспечения — например, iOS 26 и iPadOS 26, — что свидетельствует о движении к согласованности между платформами.

Если Apple реализует это намерение, следующий запуск iPad может ознаменовать начало этого перехода. Это может не изменить то, как устройство работает, но может переосмыслить то, как продукт позиционируется — и понимается — на годы вперед.

Источник: Digital Trends