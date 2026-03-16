Экс-босс Windows перешел на MacBook Neo: "Настолько идеальный, что не нуждается в изменениях"

Бывший президент подразделения Windows в Microsoft Стивен Синофски приобрел себе новый бюджетный MacBook Apple и сразу — опубликовал на него обзор.





Для начала несколько слов о Синофски: он начал работать в Microsoft с 1989 года, как инженер-проектировщик ПО; впоследствии возглавлял несколько команд и отделов, связанных с Office и Windows, пока не ушел в 2012-м. После увольнения из корпорации Стивен создал блог Learning by Shipping, где среди прочего публикует мысли о менеджменте, стратегии, конкуренции и других аспектах технологической индустрии.





В своей последней заметке под названием «Mac Neo и мой день размышлений и меланхолии» Синофски фактически дублирует почти единодушную похвалу, которую новое устройство Apple получило на этой неделе в обзорах. Однако рассматривает потенциальный успех компании с точки зрения того, кто пытался осуществить подобный трюк в прошлом, хотя и с иным результатом.

«Когда я размышлял о Windows 8 в течение последних 12 лет, то довольно часто приходил к выводу, что делал это рано», — пишет разработчик. «Но сегодня, когда я использую Neo и думаю о Windows 8 и Surface… В то время у нас было все необходимое для того, чтобы это сработало… Мир, в котором мы жили, был вполне способен запустить это устройство. И оно стоило $599 с 32 ГБ, $699 за 64 ГБ».

Для того, чтобы понять этот комментарий, нужно вспомнить немного контекста: в свое время Синофски отвечал за внедрение ARM в Windows. В 2012 году Microsoft выпустила Surface RT на ARM-чипсете Tegra 2, который стал полным провалом. По словам Стива, причина этого заключалась в том, что компания ошибочно продвигала проект, как еще одну вариацию ОС наряду с х86, чтобы сохранить совместимость программ.

«Мы ошибались в том, что довольно быстро перевели экосистему на новую модель приложений, которая была бы более безопасной, надежной и энергоэффективной. Многие люди были возмущены… Со дня объявления ARM мы стремились отделить x86 и дать что-то новое. Я знал, что любой маленький шаг в мире Microsoft на практике был обязательством на всю жизнь. Это видно из того, как к ARM относятся сегодня, как к постоянной альтернативе x86. Мы рассматривали его тогда, и я до сих пор рассматриваю его так же, как замену. Здесь нет никакой ревизионистской истории. Это была наша стратегия».

Что касается самого MacBook Neo, то, по мнению Синофски, устройство на 512 ГБ, которое он приобрел, прекрасно решает все его рабочие задачи. Ограничения вроде объема ОЗУ, ему не мешают: по его словам, Activity Monitor показал, что Neo использует менее 7 ГБ в течение первых часов.

Собственно, Синофски и остальные компромиссы считает незначительными: в частности, зарядку через USB-C (он якобы привык к этому еще с предыдущим MacBook Air) или отсутствие портов HDMI (потому что любой внешний дисплей, который ему нужно использовать, обычно имеет подключенный адаптер). В итоге разработчик сказал, что MacBook Neo уже настолько идеален, что «не нуждается в совершенствовании».

