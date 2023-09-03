Новости Кино 03.09.2023 в 20:22

«Барби» собрала $1,36 млрд и стала самой кассовой лентой 2023 года

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Фильм «Барби» Греты Гервиг собрал $1,36 млрд в мировом прокате и обогнал «Братьев Супер Марио в кино» с $1,34 млрд сборов. Это делает Барби самой кассовой лентой 2023 года.

В Северной Америке «Барби» собрала $600 млн, в августе опередила там «Марио» ($574 млн), став самым популярным релизом 2023 года в национальном прокате США. В международном прокате фильм сегодня собрал $760 млн.

«Барби» оставался фильмом №1 в течение четырех выходных подряд и в конце концов стал самым кассовым фильмом, срежиссированным женщиной. Пока это 14-й по величине внутренний релиз в США и 15-й глобальный релиз в истории.

«Барби» стала для Warner Bros самым кассовым фильмом всех времен, затмив вторую часть «Гарри Поттера и Даров смерти» (2011, $1,34 млрд) и эпопею  Кристофера Нолана «Темный рыцарь» ($536 млн). Лента стала самым большим успехом студии в США за 100 лет.

Фильм, вышедший вместе с «Оппенгеймером» Кристофера Нолана, вызвал культурный феномен «Барбингеймера» – зрители часто смотрели обе разноплановые картины в один день.

«Барби» стала самой успешной лентой Warner Bros. в Украине – кассовые сборы достигли ₴110 млн

Источник: Variety

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