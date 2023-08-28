«Барби» – самый кассовый фильм в истории Warner Bros. со сборами $1,34 млрд

Лента о куклах Mattel собрала $1,34 млрд в мировом прокате и должна заработать только миллион долларов, чтобы подвинуть с первого места «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2» в рейтинге крупнейших фильмов Warner Bros.

«Барби» также является вторым кассовым фильмом года, где первое место пока занимают «Супербратья Марио». «Оппенгеймер» в этом рейтинге – на 4-м месте со сборами $777 млн.

Историческая драма Кристофера Нолана об отце атомной бомбы Роберте Оппенгеймере лидировала в эту сессию показов, заработав $29,1 млн на 82 рынках. Фильм в международном прокате превзошел предыдущую работу режиссера «Темный рыцарь», а также получил рекордное открытие в Испании с $9,2 млн и стал самым большим фильмом Нолана в Испании с $19,7 млн.

«Барби‎» за шестую неделю проката прибавила $18,2 млн на 75 рынках, увеличив общую сумму международных сборов до $745,5 млн и $1,34 млрд в мире. Лента Греты Гервиг сейчас является самым большим фильмом WB на 36 рынках, включая Великобританию, Бразилию, Австралию, Новую Зеландию, Аргентину, Польшу и Украину. Работа режиссера также стала самым кассовым в мире фильмом, снятым женщиной.

Научно-фантастический боевик-ужастик Warner Bros. «Мег 2: Впадина» на прошлой неделе собрал $15,2 млн на 77 рынках с общей международной кассой в размере $278,1 млн и $352,5 млн в мире в целом.

«Гран Туризмо» Нила Бломкампа получил еще $11 млн с 61 рынка – и в целом собрал $36,5 млн в международном прокате и $53,8 млн в мире (включая премьеру этой сессии в Северной Америке).

«Синий жук» от Warner Bros/DC получил $10 млн на 71 рынке, общая международная касса достигла 35,5 млн, а мировая – $81,8 млн. «Стихии‎» от Disney/Pixar прибавили $5,1 млн на 51 рынке и имеют общий международный доход в размере $317 млн и мировой в размере $468,8 млн.

Тем временем работа Тома Круза «Миссия невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» собрала еще $4,2 млн на 68 рынках (международная касса составила $384 млн, мировая – $552,1 млн); «Черепашки-ниндзя: Хаос мутантов» – $4,2 млн с 51 рынка (международная касса – $37 млн, мировая – $135,1 млн); «Дом с привидениями‎» – $1,7 млн с 46 рынков (международная касса – $29,4 млн, мировая – $91,7 млн).