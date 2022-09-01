Baykar показала второй прототип Kizilelma — сверхзвукового беспилотного истребителя, который также будут производить на будущем украинском заводе

30 августа турецкая компания Baykar Makina провела презентацию в рамках выставки TeknoFest в турецком городе Самсун и, среди прочих разработок, показала прототип новейшего беспилотного истребителя Bayraktar «Kizilelma», который также будут производить на будущем украинском заводе вместе с уже хорошо знакомыми нам беспилотниками Bayrak Akıncı.

Прототип Bayraktar «Kizilelma» — видео с выставки TeknoFest

Недавно Baykar собрала второй прототип Kizilelma, который вскоре совершит свой тестовый полет. Первый испытательный полет Kizilelma запланирован на 2023 год.

Bayraktar Kizilelma — реактивный сверхзвуковой малозаметный палубный БПЛА с украинским двигателем. Впервые прототип нового боевого беспилотника был показан в марте 2022 года. Он имеет взлетный вес около 6000 кг и может поднять воздух до 1500 кг боевой нагрузки.

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Планируется две модификации Kizilelma – дозвуковой MIUS-A с двигателем АИ-25ТЛТ от «Ивченко-Прогресс» и сверхзвуковой MIUS-B с двигателем «Ивченко-Прогресс» АИ-322Ф или турецким TEI TF-6000. Bayraktar Kizilelma, прежде всего, предназначен для подавления ПВО противника, а также осуществления ракетных атак, огневой поддержки с воздуха и стратегических атак. Среди ключевых особенностей Bayraktar Kizilelma — взлет и посадка с TCG Anadolu с помощью тросов и крюков, улавливающих аппарат, без помощи катапульты, радар с активной фазированной антенной решеткой, малая эффективная площадь рассеяния, вертикальное оперение и передние горизонтальные рули (аэродинамическая схема «Качка»), возможность агрессивного маневрирования, малозаметность и использование ИИ для полной автономии, в том числе и в составе группировки из нескольких таких «птичек».

Также на выставке TeknoFest демонстрировались другие беспилотники Baykar, в частности, упомянутый Bayraktar Akıncı и квадрокоптер Cezeri, который называют летающим авто.

Галерея ( Cezeri, Akıncı та Kizilelma )

Завод Baykar в Украине.

В начале августа стало известно, что Baykar зарегистрировала представительство в Украине и приобрела участок для строительства завода, где будет производить беспилотники. Если помните, еще в конце сентября 2021 правительство подписало меморандум с турецкой компанией Bayraktar Savunma о строительстве учебно-испытательного центра, в котором также говорилось о возможности организации в перспективе совместного производства БПЛА на украинской территории. В начале февраля 2022 Киев и Анкара подписали дополнительное соглашение, предусматривающее создание завода по изготовлению беспилотников Bayraktar в Украине. Сам завод могут построить в Украине в течение нескольких месяцев, а запустить – в конце 2023 года. В Украине будут производиться все системы и компоненты беспилотников (не только фюзеляж, но и электроника и программное обеспечение). Партнеры уже приступили к строительству фабрики, исследовательского центра и центра передового производства — проект находится на этапе планирования. В недавнем интервью «Повернись живим» гендиректор компании Халук Байрактар ​​подтвердил, что вскоре Baykar начнет реальные инвестиции.