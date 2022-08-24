Baykar украсил «народные байрактары» для Украины орнаментированной вышивкой — они уже готовы к отправке

Baykar Makina сделала приятный подарок ко Дню Независимости Украины — турецкие партнеры «одели» три беспилотника Bayraktar TB2 из группировки «Народный Байрактар» в вышиванки; в ближайшее время «птички» должны отправиться в Украину. Об этом сообщил основатель благотворительного фонда Сергей Притула в своем Twitter-аккаунте.
Наші турецькі друзі зробили нам приємний подарунок до Дня Незалежності і «зашили» байрактари у вишиванку!
Дотримали слова та ідентифікували їх як «Народний Байрактар»!
Готуються до відправки в Україну!
Щира дяка усім, хто долучився до цього збору!
Зі святом!!!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!! pic.twitter.com/g7GixF4DzW
— Serhiy Prytula (@serhiyprytula) August 24, 2022
В конце июня украинцы за трое суток пожертвовали 600 миллионов гривен на беспилотники Bayraktar TB2 (проект «Народный Байрактар») — сбор организовали Фонд Сергея Притулы совместно с украинским блогером Игорем Лаченковым. Вскоре после этого турецкий производитель Baykar Makina анонсировал передачу трех беспилотников без оплаты — в конце июля Притула в одном из интервью рассказал, что они получат соответствующую маркировку «Народный Байрактар», чтобы их можно было отличить на будущих отчетах, и должны быть доставлены в Украину к концу этого месяца.
Что ж, на прикрепленных фото выше можно увидеть три беспилотника Bayraktar TB2, которые расписаны узорами украинских вышивок — и надо заметить, что это выглядит чрезвычайно 🔥. Таким образом, обещанная маркировка есть и, честно говоря, в этом случае трудно представить более удачную идею.
Будем надеяться, что обойдется без задержек и «птички» присоединятся к другим (в конце июня Минобороны сообщало, что получило около полусотни турецких беспилотников Bayraktar TB2 и законтрактовало еще десятки бортов) и станут ценным дополнением к SAR-спутнику и годовому доступу к базе данных я спутников ICEYE, которые фонд Сергея Притулы приобрел за деньги, сэкономленные из «народных байрактаров».
Спутник ICEYE (тот самый, что купил фонд Сергея Притулы для ВСУ) останется в полной собственности Украины до конца эксплуатации [Технические детали соглашения]