Baykar украсил «народные байрактары» для Украины орнаментированной вышивкой — они уже готовы к отправке

Baykar Makina сделала приятный подарок ко Дню Независимости Украины — турецкие партнеры «одели» три беспилотника Bayraktar TB2 из группировки «Народный Байрактар» в вышиванки; в ближайшее время «птички» должны отправиться в Украину. Об этом сообщил основатель благотворительного фонда Сергей Притула в своем Twitter-аккаунте.

Наші турецькі друзі зробили нам приємний подарунок до Дня Незалежності і «зашили» байрактари у вишиванку!

Дотримали слова та ідентифікували їх як «Народний Байрактар»! Готуються до відправки в Україну! Щира дяка усім, хто долучився до цього збору!

Зі святом!!!

СЛАВА УКРАЇНІ!!!! pic.twitter.com/g7GixF4DzW — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) August 24, 2022

В конце июня украинцы за трое суток пожертвовали 600 миллионов гривен на беспилотники Bayraktar TB2 (проект «Народный Байрактар») — сбор организовали Фонд Сергея Притулы совместно с украинским блогером Игорем Лаченковым. Вскоре после этого турецкий производитель Baykar Makina анонсировал передачу трех беспилотников без оплаты — в конце июля Притула в одном из интервью рассказал, что они получат соответствующую маркировку «Народный Байрактар», чтобы их можно было отличить на будущих отчетах, и должны быть доставлены в Украину к концу этого месяца.

Что ж, на прикрепленных фото выше можно увидеть три беспилотника Bayraktar TB2, которые расписаны узорами украинских вышивок — и надо заметить, что это выглядит чрезвычайно 🔥. Таким образом, обещанная маркировка есть и, честно говоря, в этом случае трудно представить более удачную идею.

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Будем надеяться, что обойдется без задержек и «птички» присоединятся к другим (в конце июня Минобороны сообщало, что получило около полусотни турецких беспилотников Bayraktar TB2 и законтрактовало еще десятки бортов) и станут ценным дополнением к SAR-спутнику и годовому доступу к базе данных я спутников ICEYE, которые фонд Сергея Притулы приобрел за деньги, сэкономленные из «народных байрактаров».