Україна з 24 лютого отримала близько півсотні турецьких безпілотників Bayraktar TB2 та законтрактувала ще десятки «пташок» — Міноборони

Від початку повномасштабного вторгнення рф Вночі 24 лютого росія відкрито розпочала повномасштабну війну проти України, атакувавши ракетами Київ та інші міста. Сьогодні 28 червня, триває 125 день спротиву Міноборони поставило на озброєння до півсотні турецьких безпілотників Bayraktar TB2, ще кілька вже законтрактовані та оплачені МОУ — їх постачання очікується вже у липні. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у привітальному пості Facebook, коментуючи вчорашнє шляхетне рішення Baykar Makina подарувати Україні три Bayraktar, на які українці раніше зібрали 600 млн грн.

Варто пригадати, що Baykar Makina вже вдруге дарує своїх «пташок» ЗСУ — у травні в Литві за три доби зібрали п’ять мільйонів євро на Bayraktar TB2 для України, а потім міністр оборони Туреччини повідомив, що БПЛА передадуть безплатно, а на зібрані кошти закуплять боєприпаси для безпілотника та іншу допомогу.

Олексій Резніков подякував всім, хто долучився до ініціативи волонтерів по збору коштів задля перемоги України, та партнерам з Туреччини. Також він анонсував швидкі постачання «десятків» нових «Байрактарів».

«Ми також отримали новий запит від командування Збройних Сил України і, таким чином, на найближчу перспективу майже всі потужності заводу Baykar Makina будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ. Мова йде про замовлення ще десятків беспілотників» Олексій Резніков Міністр оборони України

Пан Резніков також підтвердив незмінність планів щодо будівництва спільного заводу з виробництва Байрактарів біля Василькова — ще торік Україна та Туреччина підписали відповідну угоду. Наразі тривають перемовини щодо цього проєкту між оборонними відомствами України і Туреччини — «це плани середньострокової перспективи». Вочевидь, будівництво заводу почнеться після перемоги у війні з рф.

Підсумовуючи, можна констатувати, що ЗСУ вже мають на озброєнні немало безпілотників Bayraktar TB2 і незабаром українське угрупування поповниться новини пташками, які будуть прицільно робити смерть ворогам.