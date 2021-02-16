«Белый, черный, серый»: BASF назвал самые популярные цвета автомобилей для разных регионов мира [инфографика]





В начале текущего года мы рассказывали, какие цвета автомобилей чаще всего выбирали украинцы в 2020 году. Теперь аналогичной информацией с разбивкой по крупнейшим регионам мира поделился концерн BASF, который провел исследование на основе глобальных данных о производстве автомобилей и применении красок.

По данным BASF в одних регионах все более востребованными становятся разнообразные оттенки синего и желтого, в то время как в других на первый план выходят красный и фиолетовый, постепенно догоняющие по популярности ахроматические цвета – белый, черный и серый. По сравнению с 2019 годом, палитра стала более широкой, что дает потребителям возможность выбора и делает общую картину ярче.

Несмотря на изменения в рейтинге автомобильных оттенков, ахроматические цвета остаются лидерами. Вот уже несколько лет классический белый сохраняет первенство во всем мире: его оттенки универсальны и ассоциируются как с природой, так и с высокими технологиями. В исследовании также отмечено снижение общего количества выпущенных автомобилей по сравнению с рядом предыдущих лет. Оно охватывает в том числе периоды временной остановки производств в связи с пандемией коронавируса COVID-19, которая оказала значительное влияение на экономику, мобильность и на мир в целом.

Ситуация в Европе, на Ближнем Востоке и Африке (регион EMEA) соответствует трендам – в регионе отмечается увеличение количества автомобилей в хроматических расцветках. В 2020 году около 11% новых автомобилей были окрашены в синий, и это самый популярный хроматический цвет на данный момент. Фиолетовый стал интересной новинкой и привнес еще большее разнообразие в палитру. Остальные хроматические цвета также набирают популярность, особенно среди владельцев кроссоверов, представляющих растущий рыночный сегмент.

Выбор расширяется и благодаря всё большему количеству оттенков, задействованных для окраски автомобилей. В 2020 году производители в регионе EMEA использовали свыше 160 оттенков синего. Серый оказался вторым по вариативности и был представлен в 140 различных оттенках. Оба цвета предложили больший диапазон возможностей, чем белый с его 70 цветовыми нюансами. Впрочем, в ахроматическом спектре белый по-прежнему занимает лидирующие позиции: ему отводится 28% рынка, за ним следуют серый и чёрный.

Диапазон хроматических цветов, востребованный автовладельцами из Северной Америки, не широк, однако это не значит, что они реже отдают предпочтение ярким автомобилям, грузовикам и кроссоверам. Синий стал самым популярным из хроматических цветов и уже обогнал красный; еще одним распространенным вариантом остался зеленый, а бежевый и коричневый перестали быть востребованными.

Оттенки синего выглядят более элегантно, и покупатели, которые раньше выбирали бежевый или коричневый, постепенно переходят на синие и серые покрытия. Дизайнеры BASF предвидели это и ещё в 2016 году назвали синий «основным цветом для автомобильной индустрии, который нарастит свою долю рынка в ближайшие годы». Как правило, при разработке оттенков автомобильных покрытий дизайнеры стараются заглянуть на три-четыре модельных года вперед, и в этот раз тренды изменились именно так, как ожидал концерн BASF.

Азиатско-тихоокеанский регион – это крупнейший в мире объем автомобильного производства и полное соответствие общемировой картине популярности оттенков. Всё чаще отдавая предпочтение ярким цветам, он отражает глобальный тренд: растущую популярность хроматических цветов повсюду. Белый по-прежнему остается самым популярным цветом в регионе, так окрашено около 48% автомобилей, произведенных в 2020 году. Чёрный и серый продолжают укреплять свои позиции в течение последних трех лет, догоняя белый. Коричневый, зеленый и фиолетовый также входят в список популярных покрытий, хотя общее количество автомобилей в таких цветах невелико. Пройдет много времени, прежде чем они бросят вызов белому, а пока они лишь вносят свою лепту в богатое разнообразие оттенков в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Красный и синий, столь популярные в других регионах мира, встречаются и в Южной Америке – чаще всего их выбирают владельцы спортивных автомобилей, стремящиеся подчеркнуть свою индивидуальность. Но гораздо более примечательна любовь этого региона к ахроматическим цветам. Покупатели из Южной Америки всегда выбирали традиционные и не кричащие цвета. Как и в остальных регионах, белый цвет является самым популярным – в него окрашено 39% автомобилей. Востребованность серого и серебристого выше, чем в других регионах – по 18% на рынке для каждого цвета. Черный наименее популярен среди ахроматических оттенков – лишь 12% автовладельцев отдают ему предпочтение. А в целом рыночная доля ахроматических цветов составляет 87%. Красный цвет в Южной Америке популярнее, чем в других регионах, и его доля на рынке составляет 9%. Всевозможные оттенки синего востребованы по всему миру, но в Южной Америке они занимают лишь 2% рынка. Кроме того, недавно в регионе появился оранжевый цвет, в то время как коричневый сохранил свои позиции, а бежевый почти исчез.

Напомним, что в Украине среди новых легковых автомобилей самым ходовым цветом был белый — каждый третий новый автомобиль, прошедший регистрацию в 2020 году, был окрашен в этот цвет (модель-лидер — Renault Duster). В палитре цветов подержанных автомобилей, которые в 2020 году перешли на украинские номера, доминировал серый. В такой цвет были выкрашены 38% б/у легковых авто, ввезенных из-за границы (модель-лидер — Renault Megane).

Источник: BASF