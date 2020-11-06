Bentley объявил о полной «электрификации»: с 2026 года — только гибриды и электромобили, с 2030 года — только электромобили





Легендарный британский автопроизводитель Bentley Motors (который с 1998 года принадлежит Volkswagen Group) объявил о стратегии Beyond100, которая уже к 2030 году сделает компанию полностью «углеродно-нейтральной». Это значит, что уже через десять лет Bentley будет продавать исключительно батарейные электромобили, а производство будет пользоваться «зеленой» энергией и не выделять вредные выбросы в атмосферу.

На пути к достижению столь похвальной цели бренд запланировал уже в 2021 году анонсировать два новых подключаемых гибрида, к 2023 году — предоставить гибридную опцию во всех линейках, к 2026 году — полностью отказаться от классических ДВС, предлагая покупателям только подключаемые гибриды (PHEV) и электромобили (BEV).

Первый серийный электромобиль бренда запланирован на 2025 год (по слухам, это будет четырехдверное спорткупе на основе родственного Porsche Taycan), а уже к 2030 году новые Bentley можно будет купить только в таком формате.

Производство планируют модернизировать таким образом, чтобы к 2025 году воздействие на окружающую среду было на 75% меньше, чем в 2010 году. При этом спустя пять лет фабрика Bentley Motors должна стать полностью «зеленой».

Напомним, что в прошлом году британцы представили концепт электромобиля Bentley EXP 100 GT с разгоном до сотни за 2,5 секунды и запасом хода 700 км, приурочив его к 100-летию бренда.

Источник: InsideEV’s, Bentley