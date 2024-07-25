Бесплатный мод Fallout London выйдет сегодня в GOG — «если не случится ядерная война» (с)

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Разработчики большого мода Fallout: London сообщили о его выходе сегодня, 25 июля. Модификацию Fallout 4 можно найти в магазине игр GOG — бесплатно.

Команда разработчиков говорит, что Fallout: London выйдет сегодня, «если не будет ядерной войны». Хотя «война никогда не изменится», это выглядит маловероятным. Таким образом, после многих лет ожидания и нескольких последних задержек (в частности, из-за обновления обновлением следующего поколения Fallout 4) мод Fallout: London вот-вот будет доступен для загрузки.

Масштабный мод, который по сути является отдельной игрой, имеет несколько оговорок. Во-первых, нужно будет вернуться к предыдущей версии Fallout 4 от обновления Next-Gen. Но волноваться не стоит — мод сделает это автоматически. Также понадобится 65 ГБ свободного пространства, но это количество учитывает и основную игру, Fallout 4.

Спустя почти десять лет после релиза оригинала, Fallout: London предлагает одно из самых широких переосмыслений игровой вселенной. Мод имеет только английский язык, но полностью озвучен актерами. Он предлагает огромную карту открытого мира в Лондоне, новые фракции, увлекательную историю. Разработчики предлагают:

200 квестов, чтобы изменить будущее Лондона

20 фракций, которые борются за власть

7 спутников, которых стоит взять с собой в путешествие

15 районов, созданных с нуля

Расширенную систему диалогов

Мод будет доступен только для игроков на ПК, но есть слухи о будущем переносе его на Xbox Загрузка в GOG пока недоступно, но это не надолго.

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Источник: Insider Gaming

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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